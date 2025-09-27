El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La Patrulla Dixie, animando la Plaza de España. Juan Carlos Román

El Fiffty-Fifty de Avilés llega exultante a su último día

El homenaje a Xuan Bello y el concierto de Marina Lledó cierran un festival con el respaldo constante del público en todas las actividades

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:06

Tras el homenaje de Alberto San Juan y su banda a Federico García Lorca, el poeta granadino volvió este sábado al Festival Fiffty-Fifty. Fue en el recital poético 'La música de las lenguas', en una referencia de Àngels Gregori a propósito de su poema 'Lletra para un jazz'. Confrontó su amor por Nueva York con la opinión de Lorca, que solo ensalzaba los cócteles, los rascacielos y el jazz. El jazz y la poesía se dieron la mano de nuevo en los versos de la poeta valenciana, a los que luego dio replica la castrillonense Esther García. «Me dijeron que siguiera escribiendo en asturiano por la musicalidad», confesó.

Fue un mano a mano en una Factoría Cultural que por la noche acogió el concierto de Daahoud Salim Quintet. Pero la música había estado presente desde primera hora: en el conservatorio Julián Orbón y en el casco antiguo con la Patrulla Pixie sobre un camión. Por la tarde la lluvia hizo temer por el concierto de Gipsy Joe Hot Club y, en la Casa de laCultura, Ray Gelato & Enric Peidro Nonet.

Hoy habrá un nuevo pasacalles con Swing4Asturias (13 horas), 'Las edades de la poesía', en la Factoría Cultural (13 horas), un homenaje a Xuan Bello en la Casa de la Cultura (17 horas) y el concierto de Marina Lledó en la Factoría, a las 19.30, con las entradas agotadas.

