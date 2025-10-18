El futuro del hogar sostenible se empieza a vislumbrar en Avilés

Hacer un hogar más sostenible tiene mucho que ver con la aplicación de nuevas tecnologías que fomenten la generación de energías limpias, pero también pasa ... por la toma de decisiones más pequeñas como el tipo de materiales que se utilizan en un proyecto constructivo o incluso la decoración o el aprovechamiento de los recursos de una vivienda como son el agua y la electricidad.

De este y otros asuntos se debate estos días en el II Salón Hogar Sostenible, evento organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, que reúne en el Pabellón de La Magdalena a arquitectos y profesionales del sector constructivo durante todo el fin de semana.

La inauguración del evento tuvo lugar ayer viernes con una puesta de largo marcada por las visitas institucionales. El propio presidente de la entidad cameral avilesina, Daniel González, acompañó a las autoridades a conocer algunos de los stands del salón.

Estuvo presente la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, que precisamente reflexionó sobre los retos de la sostenibilidad en los hogares y edificios públicos. «Desde la Dirección General de Medio Ambiente estamos diagnosticando y viendo cómo podemos evolucionar y cómo podemos adaptarnos y acompañar a las empresas en toda esta adaptación. Obviamente, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y uno de los ejemplos más claros son los paneles solares que ya no son los típicos paneles azules que había, ya forman parte de la envolvente de los edificios, y ya van a formar parte como diseño, pero dando solución a la fotovoltaica», expuso la directora general en Avilés.

El salón también se erigió como un espacio de conocimiento y formación. En la jornada inaugural se pudo ver a un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela de Arte de Oviedo que cursan Diseño de Interiores y Arquitectura Efímera. «Esta feria es una gran oportunidad para que los estudiantes tengan una toma de contacto con el sector, que está muy bien representado en Avilés, y vean ejemplos de soluciones arquitectónicas y de diseño que están innovando», explicó en este sentido Marta Rodríguez, profesora de Proyectos que acompañó a los estudiantes en su visita al salón avilesino.