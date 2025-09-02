Los futuros emprendedores asimilan en Avilés ideas para hacer crecer sus proyectos culturales

El emprendimiento de un proyecto empresarial puede resultar complicado, por eso conocer casos de éxito y experiencias de profesionales consolidados puede ser muy útil para ... asimilar ideas que sirvan para comenzar una andadura por cuenta propia. Es por eso que los 25 jóvenes de entre 18 a 35 años que estos días participan en Avilés en el Programa Clinic Joven están teniendo la oportunidad de descubrir recursos que están a su alcance en Avilés, además de compartir sesiones de aprendizaje con otros emprendedores locales que ya pasaron en su momento por esas primeras etapas de dudas e incertidumbre.

Como el programa se desarrolla a lo largo de varias jornadas, en cada una se propician acercamientos a sectores diferentes. Si en la sesión inaugural del pasado lunes hubo un primer contacto con empresas punteras de la comarca en sectores importantes como el metal y la industria, ayer martes los jóvenes emprendedores pudieron aprender de otros casos de éxito en el sector de la cultura.

La sesión se llevó a cabo en un espacio adecuado para la ocasión como es la Factoría Cultural de Avilés. Su directora, Anabel Barrio, les enseñó a los participante todos los recursos disponibles, desde talleres a salas de exposiciones o los nuevos avances tecnológicos en impresión 3D con los que cuenta el espacio cultural avilesino. «Al final de la sesión siempre se crean sinergias y nos quedamos con sus contactos para futuros proyectos», aseguró, satisfecha, Barrio.

Casos de éxito

Por otra parte, los participantes conocieron a avilesinos que han emprendido en ámbitos de la cultura y lo han hecho con éxito. Es el caso de Mario Yague, de la empresa Asturlayer 3D, especializada en servicios de impresión y divulgación de este tipo de recursos. «Es interesante hablar con ellos porque pueden tener proyectos muy diferentes al nuestro, pero al final todos pasamos por lo mismo y los consejos que les damos pueden resultar útiles», asegura.

Otro de los emprendedores que participaron en la sesión fue Jon Ander Pérez, más conocido como @jonanmagic. «Pues sí, soy mago, hace años dejé la ingeniería de telecomunicaciones por la magia y no me va mal. Puede sonarles raro, pero al final se trata de enseñarles cómo hacer que un proyecto, del tipo que sea, salga adelante y resolverles esas dudas que todos tenemos al principio», explicó.