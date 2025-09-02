El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los participantes en el Programa Clinic Joven descubrieron los recursos que ofrece la Factoría Cultural y conocieron casos de éxito. Arnaldo García

Los futuros emprendedores asimilan en Avilés ideas para hacer crecer sus proyectos culturales

Los 25 participantes del Programa Clinic Joven están descubriendo en Avilés recursos a su alcance y experiencias de otros profesionales

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:08

El emprendimiento de un proyecto empresarial puede resultar complicado, por eso conocer casos de éxito y experiencias de profesionales consolidados puede ser muy útil para ... asimilar ideas que sirvan para comenzar una andadura por cuenta propia. Es por eso que los 25 jóvenes de entre 18 a 35 años que estos días participan en Avilés en el Programa Clinic Joven están teniendo la oportunidad de descubrir recursos que están a su alcance en Avilés, además de compartir sesiones de aprendizaje con otros emprendedores locales que ya pasaron en su momento por esas primeras etapas de dudas e incertidumbre.

