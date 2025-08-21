El gobierno de Avilés frena la auditoría propuesta por el PP para fiscalizar Festejos y Cultura Los populares querían que se llevase a cabo una investigación externa de los contratos de patrocinio en estos ámbitos durante los ejercicios 2019-2025

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 21 de agosto 2025, 17:44

La propuesta del Partido Popular de llevar a cabo una auditoría externa para fiscalizar los contratos de las áreas de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Avilés no se llevará a cabo ante la oposición del gobierno local. Tanto el PSOE como sus socios de Izquierda Unida votaron en contra en la comisión informativa que se celebró este jueves y por tanto frenarán la iniciativa en el Pleno del próximo 26 de agosto.

El gobierno de coalición tumba por tanto una propuesta del PP por la que querían se llevase a cabo una investigación externa de los contratos de patrocinio en estos ámbitos de Festejos y Cultura durante los ejercicios 2019-2025. La propuesta la motivaron una serie de denuncias públicas que los populares hicieron respecto a algunas contrataciones llevadas a cabo por dichas concejalías en el citado periodo.

El asunto pasó a mayores cuando este mismo mes la portavoz del PP, Esther Llamazares, desveló que el Reggaeton Beach Festival no volverá a Avilés y la existencia de una carta firmada y registrada por el organizador del festival en el mes de junio en la que se mencionan «graves incidentes», además de «importantes pérdidas económicas».

Es por ello que los populares propusieron que se contratase una auditoría externa para analizar los contratos formalizados desde las áreas de Festejos y Cultura. La propuesta que quería elevar a Pleno el grupo municipal popular no sería ninguna novedad teniendo en cuenta, defendía la propia Llamazares, «que es algo que entidades como La Curtidora o la Fundación San Martín, al finalizar y presentar sus cuentas anuales emiten un informe de auditoría externa que fiscaliza su actividad». La auditoría, no obstante, no se contratará ni se llevará a cabo esa fiscalización externa.

Patrocinio del Real Avilés

Además de este asunto, las comisiones informativas que se celebraron este jueves le dieron el visto bueno a la modificación presupuestaria para dotar una partida de 150.000 euros con el objetivo de realizar un convenio de patrocinio con el Real Avilés Industrial tras su ascenso a Primera RFEF. Cabe recordar que el primer equipo llevará en sus camisetas esta temporada una publicidad principal con el lema 'Avilés, ciudad milenaria'.

Otra propuesta que de la oposición que no se sacará adelante, en este caso de Vox, tiene que ver con una modificación de la Ordenanza General de Subvenciones. Desde Vox proponían exigir a los beneficiarios «respetar los principios de neutralidad institucional y buena convivencia cívica y democrática, así como abstenerse de utilizar los fondos públicos para difundir mensajes, organizar actos o realizar manifestaciones contrarias a la imagen del Ayuntamiento o sus representantes o que ataquen o ridiculicen elementos arraigados de la tradición cultural, histórica o religiosa propia de nuestra identidad, incluyendo sus símbolos y expresiones cristianas». Esta propuesta también se encontró con la negativa del equipo de gobierno local.