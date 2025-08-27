El gobierno licitará el proyecto de la comisaría de la Policía Local de Avilés este año

El concejal de Servicios Urbanos de Avilés, Pelayo García, desveló a preguntas de la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, que el gobierno ... confía en licitar el proyecto para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Local a finales de este año.

De esta manera, respondía a las preguntas de la edil que se interesaba por los planes del gobierno sobre un proyecto anunciado en 2021 cuando, en la actualidad, ha iniciado una licitación para reformar los vestuarios en las actuales instalaciones en los bajos del estadio Román Suárez Puerta.

Pelayo García aseguró que el gobierno no había renunciado a ese proyecto, si bien desde 2021 lo había paralizado a la espera de conseguir fondos europeos que permitiese abordar la construcción del equipamiento con menos impacto en las arcas municipales.

De hecho, explicó que entre 2022 y este año, se mantuvo la partida en las cuentas municipales lo que le ha permitido contar en la actualidad con 170.000 euros para ese fin. Sin embargo, ante la imposibilidad de encajar el nuevo edificio en los fondos europeos, se ha optado por la financiación municipal. Este año, una vez que se tenga todo el documento que fije las necesidades policiales, se licitará la redacción del proyecto de obra.

Mientras tanto, se ha decidido la inversión en los vestuarios para mantener un espacio digno de trabajo, especialmente para las mujeres que cada vez son más agentes.

«Se pierde vivienda»

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, confirmó a preguntas del edil del Partido Popular, Pablo Emilio Menéndez, que el gobierno iba a reclamar la caducidad del ámbito APR-S6 en la avenida de Santa Apolonia porque el promotor no aportó los avales necesarios. Campa reconoció la necesidad de suelo urbanizable, apuntando que a finales de este año o principios del próximo se licitará la revisión del Plan General en esa línea.

Pablo Emilio Menéndez reprochó al gobierno su incapacidad para desarrollar los urbanizables previstos en el Plan General, destacando que, en la actualidad, 831 viviendas en diferentes partes del concejo no se han podido desarrollar lo que hubiese aliviado la presión sobre el precio. En esa línea, animó al gobierno a que hiciese «un esfuerzo».