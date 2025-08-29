El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Cofiño, vicepresidente del gobierno del Principado, Adela Cortina, Benigno Pendás y Luis Fernández Vega. Mario Rojas
Clausura de la 47ª edición

La Granda quita temores y reclama una inteligencia artificial al servicio del hombre

La filósofa Adela Cortina clausura la 47 edición de los cursos de verano con una reflexión sobre los retos que presenta este «instrumento»

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:08

«¿Hay que tener tanto miedo a la inteligencia artificial? Mi respuesta es no, aunque algunos no la comparten. Son instrumentos que están en nuestras ... manos. Yo creo que esa súper inteligencia de la que hablan algunos ni está ni se le espera. Hoy no hay ninguna prueba empírica de que eso sea posible y desde el punto de vista científico hay que dar algún tipo de prueba». La catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, autora de numerosos libros, columnista habitual de prensa y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Adela Cortina, se muestra taxativa al afirmar que la inteligencia artificial es un «instrumento» en manos del ser humano y nunca será capaz de tener atributos específicamente humanos como el sentido común, la dignidad o la capacidad de comunicación. La filósofa ha desarrollado su planteamiento en la conferencia de clausura de los 47 Cursos de La Granda, en el marco de la cual, ha recibido la Medalla de Oro de la institución.

