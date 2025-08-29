Pendás celebra la «feliz madurez» de los cursos de La Granda y apunta algunos temas de la próxima edición

Los Cursos de la Granda han clausurado su 47 edición con la satisfacción de haber alcanzado una «feliz madurez» y haber renovado su público. «Nos ... hemos adaptado a los tiempos, pero a la vez conservamos las señas de identidad», proclamó Benigno Pendás, presidente de los cursos, en el balance realizado antes de proceder a la entrega de la Medalla de Oro a la filósofa Adela Cortina.

Agradeció el apoyo de todos quienes hacen posible estos cursos concebidos como un «proyecto al servicio de la sociedad civil y de la España constitucional» y organizados «con el propósito general de alcanzar acuerdos y espacios de consenso y no polemizar sino reflexionar con argumentos».

Recordó los temas abordados a lo largo de este mes de agosto que, además, han significado la renovación del público. «Este año el curso dedicado a los jóvenes ha tenido un enorme éxito, hemos tenido a mujeres emprendedoras, hay avilesinos, hay veraneantes.... Eso nos permite mantener la ilusión al servicio de este proyecto», aseguró.

De hecho, es cerrar un curso y comenzar a pensar en el siguiente y no solo la línea está clara sino que hay algunos temas firmemente asentados en la agenda. «La Granda siempre trabaja en la actualidad y el tema incendios forestales, por desgracia, este año ha sido protagonista durante todo el mes, y me gustaría hacer algo el año que viene serio y muy riguroso sobre esa cuestión. Y luego recordar a alguno de los más grandes intelectuales españoles de nuestro tiempo, por ejemplo Ortega y Gasset, también vamos a hablar de Jovellanos el año próximo,…», avanzó el presidente a la entrada al acto oficial.

Dentro, continuó dando pistas: tras el éxito de la presentación del libro del expresidente del gobierno Mariano Rajoy, Pendás confesó que le gustaría explorar esta línea «trayendo a otros políticos, desde la pluralidad que nos caracteriza».

Junto a él, en la mesa de la residencia de La Granda que acogió el acto, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la homenajeada y ponente, Adela Cortina. Jorge Suárez resaltó que La Granda es un «espacio para adquirir conocimiento» en unos tiempos en los que «reina la inmediatez». Y señaló que «difícilmente encontraremos juntos a tantos intelectuales en otro lugar», además con entrada gratuita.