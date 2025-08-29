El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adela Cortina, el alcalde de Gozón Jorge Suárez, Benigno Pendás, el rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villalverde y la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín. Mario Rojas

Pendás celebra la «feliz madurez» de los cursos de La Granda y apunta algunos temas de la próxima edición

Avanza que se abordará con «rigor» el tema de los incendios y espera continuar la línea iniciada este año con Mariano Rajoy

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:08

Los Cursos de la Granda han clausurado su 47 edición con la satisfacción de haber alcanzado una «feliz madurez» y haber renovado su público. «Nos ... hemos adaptado a los tiempos, pero a la vez conservamos las señas de identidad», proclamó Benigno Pendás, presidente de los cursos, en el balance realizado antes de proceder a la entrega de la Medalla de Oro a la filósofa Adela Cortina.

