Ponentes de este martes en los Cursos de La Granda.
Cursos de la Granda, en Avilés

Lo que los jóvenes dan al mundo: «Allá donde voy intento aportar mi granito de arena»

Aparte de una convicción personal, jóvenes voluntarios destacan la satisfacción de regalar su tiempo libre en favor de los demás

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:51

Los jóvenes han tomado la palabra en los Cursos de La Granda, en Avilés, que han querido poner el foco en esas pequeñas acciones ( ... o no tan pequeñas) altruistas que mejoran el mundo y marcan la diferencia. Mercedes Martínez Martínez, enfermera y voluntaria social, Saray Argüelles Cabeza, bióloga y profesora de Secundaria, Sila Fernández, de Casa Bartuelo, y Francisco Martínez Serrano, fundador de Proactive Future, compartieron su visión del mundo y la importancia de regalar algo de su tiempo libre a los demás.

