Lo que los jóvenes dan al mundo: «Allá donde voy intento aportar mi granito de arena»
Aparte de una convicción personal, jóvenes voluntarios destacan la satisfacción de regalar su tiempo libre en favor de los demás
Avilés
Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:51
Los jóvenes han tomado la palabra en los Cursos de La Granda, en Avilés, que han querido poner el foco en esas pequeñas acciones ( ... o no tan pequeñas) altruistas que mejoran el mundo y marcan la diferencia. Mercedes Martínez Martínez, enfermera y voluntaria social, Saray Argüelles Cabeza, bióloga y profesora de Secundaria, Sila Fernández, de Casa Bartuelo, y Francisco Martínez Serrano, fundador de Proactive Future, compartieron su visión del mundo y la importancia de regalar algo de su tiempo libre a los demás.
Mercedes Martínez, granadina de 28 años que lleva cinco trabajando en Mieres, es voluntaria en el Centro Penitenciario de Asturias y, además, colabora en el reparto de desayunos solidarios algunos sábados o domingos junto a otros jóvenes o recoge regalos para familias necesitadas o, en verano, participa en la limpieza de playas, entre otras iniciativas. «Los jóvenes somos los que menos compromisos tenemos y tenemos mucho tiempo libre. Muchas veces estamos buscando viajes o tener lo último, pero... ¿Dónde queda el darse a los demás y el trabajar un poco lo personal? ¿Cómo no voy a ser yo capaz de hacer algo aunque sea muy pequeñito por aquellos que no tienen apenas nada?», se plantea.
Lo mejor es la gratitud que recibe. «(En la cárcel) Ellos flipan con que tú vayas. Es verdad que dar tu tiempo cuesta, conforme eres mayor te das cuenta de que el tiempo es oro. Pero yo digo que es un círculo vicioso. Recibo una gratitud desmesurada. A mí no me parece para tanto», considera.
Francisco Martínez, analista de datos de 27 años, tiene comprobado que la tecnología distancia y él trata de contrarrestarlo. Ha viajado por muchos países, ha comprobado la generosidad de aquellos a veces considerados diferentes y se ha implicado en crisis como la de los refugiados en Grecia y, en Oviedo, dando clases de español a inmigrantes o en la Cocina Económica. Ahora, en Asturias, ha creado Proactive Future, una asociación para reconectar. «En este mundo que avanza con la tecnología, yo trato de poner freno al distanciamiento social y crear conexiones», aseguró. «Allá donde voy intento aportar mi granito de arena», sentencia.
Saray Argüelles, bióloga y profesora de secundaria, madre de 7 hijos, defendió que «la familia es la célula de la sociedad. Todo lo mueve el amor, la educación y el servicio. A mí es lo que me ha dado la felicidad». «Lo que centra y ordena todas mis decisiones es la misión que tengo en la familia», añade.
La ingeniera industrial Sira Fernández, de Casa Bartuelo, puso en valor la casería. «Tiene muchas opciones de futuro porque preserva el espíritu popular. Tienes siempre un sitio al que volver».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.