Juan Álvarez, notario: «Aún existen personas con recelos a hacer el testamento»
Los cursos de La Granda, en Avilés, acogen el seminario sobre instrumentos legales para proteger el patrimonio las personas mayores
Avilés
Martes, 26 de agosto 2025, 06:38
Por tercer año consecutivo, la Fundación Notariado, dependiente del Consejo General de Notariado, se acerca a los cursos de La Granda, en Avilés ... . Este año, con una jornada para divulgar las diferentes herramientas de protección del patrimonio de las personas mayores y que contó con una gran asistencia. «El cambio de modelo de las familias motiva que estos instrumentos sean necesarios», explica Antonio Álvarez Soler, porque «hemos pasado de familias con varios hijos donde se asumía el cuidado de los mayores a parejas sin hijos o con un solo hijo y que necesitan diferentes recursos de apoyo».
No faltó una referencia a los testamentos y herencias, si bien Juan Antonio Álvarez apuntó que «muchas personas no se lo plantean por superstición», si bien destacó que «cada vez más jóvenes las hacen, especialmente si son parejas de hecho». Álvarez destacó que el testamento aporta tres ventajas: «Ahorra tiempo, ahorra dinero y refuerza la protección entre las personas casadas».
Juan Antonio Álvarez aconsejó una revisión de las herencias si «se producen cambios en las circunstancias». Y también advirtió del riesgo de «hacer testamentos pensando sólo en el presente. Puede ser una fuente de conflictos. Por ejemplo, si se concede a un heredero un fondo de inversión, ¿qué sucede si en el futuro ese fondo ha perdido todo su valor?»
Poderes preventivos
Antonio Álvarez Soler reflexionó sobre los poderes preventivos y el testamento vital. Los poderes preventivos aseguran que una persona designa a un futuro cuidador en caso de dependencia o pérdida de facultades. «Es un trámite mucho más sencillo de hacer que la tutela y evita que la familia tenga que abordar un proceso judicial», explicó. Además, al ser un poder dado por la persona antes de perder sus capacidades «asegura que el cuidador sea el familiar que él quería, lo que no siempre se tiene asegurado con la tutela judicial».
La persona que solicita el poder, un trámite que se resuelve ante el notario con un coste que no supera los doscientos euros, también puede poner condiciones antes de que se utilice, como puede ser la existencia de un diagnóstico médico que certifique la pérdida objetiva de facultades.
Álvarez Soler también defendió el testamento vital realizado ante el notario. «Es más conocido el existente en el ámbito sanitario, normalmente sujeto a un protocolo que obliga a la persona a responder a unas preguntas sin poder introducir matices, lo que sí puede hacer con el testamento vital ante el notario».
Por su parte, José Luis Fernández Lozano abordó la cuestión de las herramientas con las que las personas pueden mejorar los ingresos de pensión. «Algunas herramientas no se utilizan mucho, pero cada vez se demanda más información sobre ellas», apuntó.
Uno de los instrumentos con más potencial es la llamada hipoteca inversa. Los propietarios de una vivienda la entregan a un banco a cambio de una renta que recibirá hasta su fallecimiento. «Aún la ofrecen pocos bancos, pero es un instrumento muy interesante para la persona, que sigue viviendo en una casa y recibe una renta vitalicia», apuntó. Otro instrumento es la cesión de una vivienda a una persona a cambio de una renta vitalicia o alimentos, recuperando la vivienda en caso de incumplimiento.
«Es importante que se consulte con un asesor sobre fiscalidad»
Una buena planificación fiscal puede permitir que los mayores ahorren en diferentes momentos de su jubilación. De explicar esas posibilidades se encargó ayer Jaime García Puente, profesor ayudante doctor de Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Oviedo.
Así existen diferentes productos de interés para los mayores, como las rentas vitalicias ya que permiten una exención en el Impuesto de la Renta por Personas Físicas en el caso de ser una reinversión de capital y se contrate con una aseguradora. «Existen diferentes condiciones y mi consejo es que se consulte con un asesor fiscal antes de tomar una decisión», explicó Jaime García.
Otro caso de interés es la venta de nuda propiedad, en la que el vendedor se mantiene como usufructuario de la propiedad que ha transferido hasta su fallecimiento y que presenta ahorros fiscales para sus descendientes, como también sucede con la hipoteca inversa.
