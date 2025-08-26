El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los notarios Antonio Álvarez Soler, Juan Antonio Álvarez Valdés y José Luis Fernández Lozano en su intervención. Arnaldo García

Juan Álvarez, notario: «Aún existen personas con recelos a hacer el testamento»

Los cursos de La Granda, en Avilés, acogen el seminario sobre instrumentos legales para proteger el patrimonio las personas mayores

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 26 de agosto 2025, 06:38

Por tercer año consecutivo, la Fundación Notariado, dependiente del Consejo General de Notariado, se acerca a los cursos de La Granda, en Avilés ... . Este año, con una jornada para divulgar las diferentes herramientas de protección del patrimonio de las personas mayores y que contó con una gran asistencia. «El cambio de modelo de las familias motiva que estos instrumentos sean necesarios», explica Antonio Álvarez Soler, porque «hemos pasado de familias con varios hijos donde se asumía el cuidado de los mayores a parejas sin hijos o con un solo hijo y que necesitan diferentes recursos de apoyo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»
  10. 10

    Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Álvarez, notario: «Aún existen personas con recelos a hacer el testamento»

Juan Álvarez, notario: «Aún existen personas con recelos a hacer el testamento»