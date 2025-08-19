Falta de información y miedo, barreras de los ensayos clínicos

Cristina Del Río Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 20:55 Comenta Compartir

Educacional y miedo. Esas son las dos barreras que han identificado los asistentes a la segunda jornada sobre ensayos clínicos organizada por los Cursos de La Granda y celebrada este martes en el Museo Marítimo de Luanco. Olga Laosa, farmacóloga e investigadora en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe y codirectora del curso, fue la encargada de exponer esos obstáculos que la población general encuentra a la hora de acceder o participar en un ensayo clínico.

«La fundamental es la educación. Los pacientes no acceden porque no saben que existe ni cómo se hace ni adónde tienen que acudir. Si tienen una enfermedad van al médico y les pone un tratamiento pero no saben qué tipo de investigación hay detrás», explicó. La segunda barrera identificada es el miedo. «Qué me van a hacer, cómo me va a sentar ese medicamento, si me van a quitar el resto de medicamentos, a lo mejor tú no dedicas el tiempo suficiente a explicar todos los pros y contras...», señaló.

Esto provoca que al final la muestra poblacional que accede a estos ensayos sea relativamente estándar y haya determinados segmentos de población infrarrepresentados. Por ejemplo, las personas mayores, la gente con un nivel socioeconómico bajo o los enfermos VIH, «que ha sido siempre criterio de exclusión en los ensayos clínicos».

Es importante llegar a toda esa gente que queda fuera de los ensayos clínicos «porque los fármacos no se comportan igual en todos los tipos de pacientes y el organismo no se comporta igual respecto a los fármacos». El resultados es que «nos encontramos con que hacemos ensayos clínicos con fármacos que probamos en personas que no van a ser las receptoras de esos medicamentos y nos encontramos con efectos adversos que no habíamos previsto o con la ineficiencia del mismo o con interacciones con otros fármacos que no habíamos previsto».

¿Cómo se pueden superar esas barreras? Olga Laosa apuesta por la divulgación en medios de comunicación y a través de asociaciones de pacientes, pero es optimista y cree que se pueden explorar muchas más vías porque precisamente ese es el objetivo del proyecto Readi en el que participa.

Es un proyecto, cofinanciado por la Unión Europea y la industria farmacéutico, que trata de hacer investigación clínica inclusiva, igualitaria y accesible para aquellas poblaciones desatendidas o infrarrepresentadas en los ensayos clínicos. La Unión Europea aporta 31 de los casi 67 millones que cuesta llevarlo a cabo hasta 2030, fecha de conclusión del trabajo.

Temas

Investigación

Medicamentos

Luanco