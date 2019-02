«Los grandes compradores van a jugar un papel más importante en la lonja» Antonio Álvarez Pinilla, en la cancha de subasta de la rula de Avilés. / LVA Antonio Á. Pinilla, doctor en Economía y especialista en Pesca y autor de un estudio sobre la subasta de pescado en la cornisa cantábrica, confirma la competitividad de la rula avilesina y su potencial crecimiento C. DEL RÍO Domingo, 3 febrero 2019, 03:19

Antonio Álvarez Pinilla, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, es el autor del estudio 'Factores que determinan el precio de las subastas de pescado', encargado por la Dirección General de Pesca y en el que la rula de Avilés sale muy bien parada. La automatización y mecanización de todo el sistema de desembarco y subasta y los servicios añadidos que oferta a los clientes son dos de los puntales de una lonja que se ha medido con sus competidoras más directas.

-¿Qué datos manejó?

-El precio de cada transacción, junto con las características del pescado, así como datos relativos al barco que lo pescó, el tipo de comprador, la hora de la subasta, etcétera. En total, pusieron a mi disposición 201.520 registros de las transacciones de 2016.

-¿Cuáles son los factores que determinan el precio de la subasta?

-El estudio se llevó a cabo para las cinco especies más importantes (merluza, caballa, bacalada, bonito y jurel). Uno de los principales factores es el tamaño y la calidad del pescado, sobre todo la frescura. Es importante aclarar que no siempre un mayor tamaño va asociado a un mayor precio, ya que los compradores se fijan más en lo que podríamos llamar el tamaño óptimo comercial, por ejemplo, uno que permita a un restaurante poner dos raciones justas. Otros factores son la oferta total de pescado (a mayor volumen, menor precio), el arte con el que se pescó (los palangreros suelen obtener los precios más altos), el día de la semana (suele ser más alto los lunes) o incluso el orden en el que se subasta el barco (en general, no es bueno ser el primero).

-Pero eso son factores que influirán en todas las rulas. ¿Qué hace distinta a la avilesina?

-Yo diría que lo más importante es la calidad en todos sus procesos, desde el sistema de clasificación y pesaje hasta la operativa de la subasta. Un sistema automatizado, como el de Avilés, da mucha transparencia y claridad a la subasta. Hoy en día todavía hay lonjas que subastan el pescado a viva voz.

-¿Son fieles los barcos a un puerto?

-Hace décadas, los barcos de cada puerto podían considerarse como proveedores 'cautivos' en el sentido de que no contemplaban la posibilidad de desembarcar en otros puertos, salvo que estuviesen desplazados por una costera. Sin embargo, cada vez es más frecuente desembarcar fuera del puerto base o enviar el pescado a subastar a otro puerto distinto. También hay que entender que una buena parte de las capturas no se realizan cerca del puerto base por varias razones. Una de ellas, es que hay especies que no permanecen estáticas sino que se mueven y los barcos las siguen, desembarcando muchas veces en el puerto que les queda más cerca.

-¿Con cuántos compradores estables cuenta la rula?

-Con un número muy elevado, entre 100 y 130 por día, siendo más numeroso por la tarde que por la mañana. De los aproximadamente 200 clientes que compraron alguna vez en 2016, más de la mitad fueron pescaderías. Sin embargo, los grandes compradores (mayoristas, supermercados, grandes superficies) son los que más negocio mueven, ya que sus compras suponen más de la mitad del total de las ventas de la lonja.

-¿Qué tendencia cree que seguirá el precio medio de la subasta?

-Dependerá de cómo evolucionen la oferta y la demanda de pescado. Por un lado, la oferta no parece que pueda aumentar debido a las fuertes restricciones en términos de cuotas que impone la Política Pesquera Común. Por otra parte, el futuro de la demanda es algo incierto. La evolución del consumo per cápita de pescado en España muestra una clara tendencia decreciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una buena parte del pescado se exporta. En un futuro cercano los compradores mayoristas, así como los industriales (fábricas de congelados y conservas) van a jugar un papel más importante en la demanda de pescado en la lonja. Dado que estos compradores necesitan infraestructuras de transporte muy específicas, es posible que este sea un aspecto estratégico a considerar de cara a mejorar el negocio de las lonjas.

-¿Quiénes son los principales competidores de la lonja de Avilés?

-Avilés tiene una posición dominante en Asturias, concentrando más de la mitad de los desembarcos. Las lonjas más importantes en el norte de España son las de Vigo, Coruña y Ribeira, pero al estar localizadas en la costa atlántica no son realmente competidores de Avilés. Las principales serían las de Burela y Celeiro, en Galicia, y la de Pasajes, en el País Vasco.

-¿Y cómo está la de Avilés en comparación con ellas?

-Muy bien. Cuenta con varios servicios complementarios a su actividad principal, como una fábrica de hielo, alquiler de cámaras frigoríficas, despacho de combustible y un moderno servicio de higienización de envases, que no solo suponen importantes ingresos para la empresa sino que son fundamentales para hacer más atractiva la lonja a compradores y vendedores.

-¿Qué podría hacer la rula para aumentar su negocio?

-Las lonjas son comisionistas, es decir, sus ingresos son un porcentaje de las ventas que se efectúan en sus instalaciones, por lo que deben organizar su actividad de forma que suba tanto el precio como las cantidades desembarcadas. Por otra parte, como cualquier empresa bien gestionada, deben intentar minimizar el coste de subastar el pescado. Por tanto, las tres palancas fundamentales del negocio serían: su capacidad para atraer barcos (dan más volumen), los compradores (hacen que suba el precio) y la eficiencia en costes (hace que se reduzca el coste medio). Otra forma de aumentar el volumen de negocio es diversificar la actividad. En ese sentido, Rula de Avilés ya hace tiempo que camina en esa dirección con esos servicios complementarios que ya he comentado.

-¿Cuál es en su opinión el potencial de la lonja de Avilés?

-Creo que es muy grande, básicamente porque cuenta con buenas instalaciones, personal cualificado y porque parece estar bien gestionada desde el punto de vista técnico. Uno de los aspectos más importantes de la gestión es el énfasis en la calidad. En 2012 se implantó un sistema de gestión de calidad certificada (ISO 9001). Esta herramienta ayuda a que las empresas tengan en cuenta en todos sus procesos las necesidades de los clientes, lo que repercute en una mejora competitiva. Hay pocas lonjas en Europa que cuenten con este certificado.