«El homenaje a Mike Oldfield será fantástico porque la banda es de gran calidad» Barry Palmer, ayer en el Palacio Valdés. / MARIETA El cantante británico Barry Palmer se suma a los locales Tubular Tribute en el concierto de mañana en el teatro Palacio Valdés FERNANDO DEL BUSTO Viernes, 1 febrero 2019, 02:59

La carrera como cantante de Barry Palmer se encuentra unida a Mike Oldfield. Él y Maggie Reilly pusieron la voz a buena parte de las composiciones del creador de 'Tubular Bells'. Mañana protagonizará en el teatro Palacio Valdés el concierto que, a partir de las 20.30 horas, homenajeará a 'Discovery', el disco que Oldfield lanzó al mercado en 1984 y donde Palmer aportó su talento como solista.

El mérito de la presencia de Palmer en Avilés se debe a 'Tubular Tribute', la banda lanzada por Richard García y Rubén Álvarez para homenajear al creador de tantas melodías que han marcado a una generación de aficionados. En junio del pasado año, los músicos asturianos fueron los únicos representantes españoles en el concierto homenaje celebrado en Londres.

«He recibido muchas invitaciones para estar en homenajes, pero siempre las he rechazado. El año pasado no pude asistir al concierto de Londres, pero lo vi por YouTube, y poco después recibí un correo electrónico de Richard invitándome a participar en esta propuesta. Es una banda que tiene tanta calidad que acepté sin dudarlo», explicaba ayer en el Teatro Palacio Valdés.

Desde entonces, el correo electrónico ha servido para ir puliendo los detalles como el repertorio de un concierto donde se repasará 'Discovery', otras canciones de Oldfield y también dos temas en solitario de Barry Palmer. «Será una velada fantástica», apuntó.

Palmer desveló algunos detalles de la grabación de 'Discovery', un disco donde Mike Oldfield combina su preocupación por lograr nuevos sonidos con las aportaciones de su banda.

«Recuerdo cuando le propuse cambiar la división de las palabras en 'Trick of the Light' porque era compleja; él la rechazó; otras veces aceptaba nuestras propuestas. En un documental sobre 'Discovery', contó la anécdota», indicó. Ello no implica ningún reproche de Palmer a su antiguo 'jefe'. «No hemos tenido mucho contacto, pero si lo volviera a ver esto seguro de que es como si encontrase a un amigo que había visto ayer», aseguró.

Por su parte, Richard García no ocultaba ayer su ilusión por la cita del sábado, un concierto que, en principio, no tendrá repetición. «Es un sueño hecho realidad. Estuve dándole vueltas, una vez que el proyecto 'Tubular Tribute' avanzaba, la única persona que podía dar la voz que necesitábamos era él. Una vez que contactamos con Barry Palmer todo fue sobre ruedas».

Ariane Valdivié asumirá el reto de transformarse en el escenario en la réplica de Maggie Reilly. «Es un honor estar aquí, al lado de una figura como Palmer. Si me lo dicen, no me lo creo. No tengo duda de que nuestras voces casarán bien y que el público disfrutará, porque nosotros también lo vamos a pasar bien».

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destacó la buena aceptación del concierto de mañana.