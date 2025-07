Industria recuerda a Saint-Gobain que puede acudir al PERTE para el horno

Siguen las obras de reparación del float con la máxima cautela

La incertidumbre en Saint-Gobain sobre el futuro del horno float de Avilés no se relaja y a lo largo de ayer lunes siguieron los trabajos de reparación de la estructura dañada. Los operarios implicados se están dejando la piel en una tarea que se realiza en unas condiciones muy duras a pesar de las extremas medidas de seguridad fijadas por la dirección, que ha dado la orden de desalojo inmediato en caso de colapso del float.

El horno no ha caído, lo que sería una buena noticia si no fuese porque nadie sabe qué comportamiento tendrá la instalación en las próximas horas y días. En este contexto, el comité de empresa emitió ayer un comunicado en el que reclama a la dirección de la compañía que aclare el futuro de la instalación más allá de las decisiones que se están adoptando para salvar el horno. En la actualidad, la plantilla desconoce lo que puede suceder si no se logra superar esta crisis, por lo que se reclama a la dirección de Saint-Gobain un pronunciamiento claro.