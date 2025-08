Javier Rupérez, exdiplomático: «Lo que está haciendo Israel en Gaza es imperdonable»

Javier Rupérez, que fue diplomático y ahora es miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, reconoce que las personas de su ... generación han sido históricamente comprensivas con Israel porque estaba muy reciente lo ocurrido en campos de concentración como el de Auschwitz, sin embargo la intervención militar en la Franja de Gaza sobrepasa cualquier tolerancia y este martes Rupérez lo dejó claro en los cursos de verano de La Granda, en Avilés. «Es lamentable lo que está pasando. Lo que está haciendo Israel en Gaza es absolutamente imperdonable. Es gravísimo», manifestó. En su opinión, la única opción para frenar a Israel es una intervención internacional «que fundamentalmente tiene que venir de los Estados Unidos», pero teniendo en cuenta que los Estados Unidos de Donald Trump son proisraelís puede no llegar nunca.

«Sabíamos que existía un problema en Oriente Medio, una tensión grande entre israelíes y musulmanes, pero también que estaba limitada a Oriente Medio, pero ahora mismo está internacionalizado», señaló.

Para el analista de política internacional Florentino Portero «desde el alto fuego anterior, la campaña militar ya no tiene mucho sentido», aunque añade que «Israel no puede permitir, por seguridad, que no haya control en Gaza, porque la Autoridad Palestina no tiene autoridad para imponerse a Hamás». «Hamás sigue siendo un actor muy importante. Hay un escándalo en Europa, curiosamente los árabes no están tan escandalizados porque lo temen mucho más que los europeos, de ahí que Israel no tenga tantos problemas en relación con los árabes y más con los europeos», apuntó.