El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos
El público espera bajo la lluvia a que Carlos Baute salga a actuar en el Niemeyer. L. L. P:

El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos

El público esperó durante más de una hora que el artista venezolano saliera al escenario del Centro Niemeyer

Alejandro L. Jambrina
Lucía López Pérez

Alejandro L. Jambrina y Lucía López Pérez

Avilés | Castrillón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:55

No ha podido ser. El público debería estar disfrutando de la música y los ritmos latinos de Carlos Baute desde las diez de la noche, pero la lluvia ha obligado a suspender el concierto que el venezolano tenía que dar en el Centro Niemeyer para poner el broche musical a las fiestas de San Agustín y, de paso, amenizar la espera hasta que el cielo de Avilés se ilumine a medianoche con el espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, la lluvia ha obligado a suspender el evento, aunque el artista venezolano podría cantar después de los fuegos artificiales si el tiempo lo permite, según ha comunicado la organización.

El mensaje con el que la organización comunicó que el concierto de Carlos Baute se podría celebrar tras los fuegos si el tiempo lo permitía.

Pasadas las diez de la noche el público se agolpaba frente al escenario del centro cultural, con paraguas en alto y chubasqueros encima. Pero entonces se anunciaba en la pantalla el retraso y el malestar del público se hizo patente con abucheos y silbidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  8. 8 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  9. 9 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  10. 10 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos

El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos