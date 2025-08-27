El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos
El público esperó durante más de una hora que el artista venezolano saliera al escenario del Centro Niemeyer
Alejandro L. Jambrina y Lucía López Pérez
Avilés | Castrillón
Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:55
No ha podido ser. El público debería estar disfrutando de la música y los ritmos latinos de Carlos Baute desde las diez de la noche, pero la lluvia ha obligado a suspender el concierto que el venezolano tenía que dar en el Centro Niemeyer para poner el broche musical a las fiestas de San Agustín y, de paso, amenizar la espera hasta que el cielo de Avilés se ilumine a medianoche con el espectáculo de fuegos artificiales.
Finalmente, la lluvia ha obligado a suspender el evento, aunque el artista venezolano podría cantar después de los fuegos artificiales si el tiempo lo permite, según ha comunicado la organización.
Pasadas las diez de la noche el público se agolpaba frente al escenario del centro cultural, con paraguas en alto y chubasqueros encima. Pero entonces se anunciaba en la pantalla el retraso y el malestar del público se hizo patente con abucheos y silbidos.
