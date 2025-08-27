El concierto de Carlos Baute en Avilés se intentará celebrar tras los fuegos El público esperó durante más de una hora que el artista venezolano saliera al escenario del Centro Niemeyer

El público espera bajo la lluvia a que Carlos Baute salga a actuar en el Niemeyer.

No ha podido ser. El público debería estar disfrutando de la música y los ritmos latinos de Carlos Baute desde las diez de la noche, pero la lluvia ha obligado a suspender el concierto que el venezolano tenía que dar en el Centro Niemeyer para poner el broche musical a las fiestas de San Agustín y, de paso, amenizar la espera hasta que el cielo de Avilés se ilumine a medianoche con el espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, la lluvia ha obligado a suspender el evento, aunque el artista venezolano podría cantar después de los fuegos artificiales si el tiempo lo permite, según ha comunicado la organización.

Ampliar El mensaje con el que la organización comunicó que el concierto de Carlos Baute se podría celebrar tras los fuegos si el tiempo lo permitía.

Pasadas las diez de la noche el público se agolpaba frente al escenario del centro cultural, con paraguas en alto y chubasqueros encima. Pero entonces se anunciaba en la pantalla el retraso y el malestar del público se hizo patente con abucheos y silbidos.