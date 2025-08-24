Memoria gráfica de las fiestas que refleja los cambios de la ciudad en su historia

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La presentación de la revista de las fiestas de San Agustín ha permitido conocer la colección que Benjamín Lebrato ha ido atesorando con los diferentes programas de las fiestas que se fueron publicando desde el siglo XIX hasta la actualidad.

En ellos se puede apreciar la evolución estética y del diseño. En el primer documento que tiene, de 1864, no aparece ninguna bandera de Asturias ni de Avilés, tan sólo de España, y los motivos aluden a la iluminación veneciana que tanto se estilaba en esa época como elemento de las fiestas.

«El primer que tengo es de 1894. Después de 1897, 1912, 14, 25, 26», repasa Lebrato. Para comprarlos ha recurrido a diferentes canales. Desde las tiendas de libro antiguo a lotes relacionados con Avilés.

«No tenemos datado el primer año en el que se hizo», apunta. Según explica, la Sociedad de Fomento de Avilés se encargó de gestionar la idea. «Uno de sus objetivos era la promoción turística de la ciudad», explica Lebrato, y eso se nota en los contenidos, porque además de la información sobre la programación festiva, siempre había una divulgación histórica de la ciudad y también información de utilidad, como números de teléfonos públicos y de servicios».

Lógicamente, los residentes de la ciudad ya conocían esa información, así que la finalidad era servir de apoyo a los posibles visitantes.

La mirada a la colección confirma la importancia que siempre se ha dado a la vocación marina de la ciudad, además de la historia de la ciudad.

«También es muy interesante ver la evolución de la publicidad. Todos los grandes comercios de Avilés han aparecido en el programa de las fiestas y se puede ver la evolución de la historia comercial e industrial de la ciudad», destaca Lebrato.

La revista de las fiestas de verano es previa a la creación de la revista de El Bollo, y cuando ambas existieron compartían colaboradores. «No sabemos hasta que punto su existencia animó a crear la revista de El Bollo o no influyó nada», apunta. Si es cierto que, por ejemplo, LA VOZ DE AVILÉS daba cumplida información de la revista de Pascua, incluyendo el listado de artículos. Lo que no sucedía en la publicación del verano, aunque editasen ambas.