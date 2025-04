El Monoloco pone el broche de oro a la Comida en la Calle de Avilés con una fiesta de altura

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 22 de abril 2025, 08:14 Comenta Compartir

Había ganas de fiesta y el Monoloco se encargó de darla. Tras la comida en la calle y una larga sobremesa, el Parque de El Muelle de Avilés se transformó en una discoteca al aire libre, en la previa de lo que el próximo 30 de abril se verá en el Pabellón de La Magdalena. La música en directo de RVS Dj y Chechuisfaceless calentó los motores de lo que vendría después, en un fin de fiesta que se alargó hasta la noche de la mano de Antiguas R.A.V.E.S.

Ritmos urbanos, reggaetón y tecno no faltaron en el quiosco de la música, donde RVS Dj y Chechuisfacelessse enfrentaron en una reñida competición por conseguir un puesto en el escenario principal del Monoloco Fest que el último miércoles del mes aterrizará por primera vez en Avilés. Fue el RVS Dj el que se llevó ese puesto. La iniciativa pretende dar visibilidad a nuevos artistas de la ciudad y de otros puntos de Asturias.

El comienzo de fiesta no llenó el parque, pero poco a poco se fue animando, Olaya Fernández, de Villalegre, que estuvo entre las primeras asistentes resaltaba el hecho de que al principio «no había mucha animación, pero estamos disfrutones. Igual nos animamos a ir al Monoloco». Y Silvia Pérez, habitual en la Comida en la Calle, afirmaba que se agradecía la iniciativa porque «otros años tras la comida no sabes muy bien qué hacer»

Fueron muchos los asistentes al concierto los que destacaron lo acertado de la ubicación. Uno de ellos fue Daniel Alonso que apuntó que El Carbayedo se llena demasiado tras la comida. Y en el mismo sentido, Iván Fernández afirmó que «los djs están genial, animan mucho y siendo aquí se diversifica la fiesta, que es algo que se agradece».

Sobre las nueve y media de la noche el concierto tuvo un parón inesperado cuando una de las personas que bailaba sobre el escenario resbaló y tuvo que ser atendida. Todo se quedó en un susto y rápidamente la música volvió a sonar en el Parque de El Muelle.

Los Djs no fueron los únicos, no obstante, que pusieron al público a bailar, pues tras las actuaciones y la votación, llegó el turno de Antiguas R.A.V.E.S. que se encargó de que la fiesta no parase ni un momento con una mezcla entre ritmos urbanos y tecno que hizo que el público echara los restos.

El Monoloco se prepara para aterrizar en Avilés el 30 de abril El Monoloco Fest se encuentra en la recta final para aterrizar el Avilés el próximo día 30 de abril. El Pabellón de La Magdalena acogerá la cita multitudinaria que ya ha triunfado en otras ciudades como León. En su primera edición en Avilés, el festival promete una auténtica fiesta de la mano de artistas como Juan Magán, el rey del electro latino; John Pollõn, que interpretará temas como 'No Es Lo Mío' o 'Un Ratito Más'; Camín y Hard GZ. Los artistas no estarán solos, pues les acompañarán varios Djs de la talla de Selecta, Alex Martini y Barce que se asegurarán que el ritmo no pare en ningún momento del evento. Las entradas continúan disponibles en la web oficial del festival donde se puede encontrar el cartel completo.