La Fiscalía solicita mantener la prisión para Grueso El exdirector del Centro Niemeyer se ha presentado en la vista que analiza las medidas cautelares con un nuevo abogado, esta vez designado libremente por él CRISTINA DEL RÍO Avilés Jueves, 20 septiembre 2018, 11:15

La Fiscalía ha solicitado hoy mantener la prisión provisional por riesgo efectivo de fuga de Natalio Grueso, petición a la que se ha adherido Foro de Ciudadanos pero no la Fundación del Centro Niemeyer, acusación particular en la causa. Tampoco su nuevo abogado, Fernando Burgos Pavón, que ha explicado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por qué no ha sido posible localizar a su cliente. Asegura que conocía la citación desde julio de 2017 y que estaba confiado porque tenía procurador y abogado. Ha asegurado que tiene problemas de salud y que quiere recuperar la tranquilidad. «No trata de fugarse, necesita que se celebre esa vista», por eso se presentó el 13 de agosto y el martes pasado. Recuerda que sus medios están embargados por la justicia.

La vista está transcurriendo con los dos abogados de oficio, José René Alperi y Sara Álvarez García, el primero reconocido por la autoridad judicial y la segunda por el Colegio de Abogados tras la renuncia del primero, como público. Junto a ellos, se encuentra un buen número de miembros de la junta del gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo, que han querido mostrar con su presencia su apoyo y validez del nombramiento de la segunda, después de que la Sección Tercera exigiera decidir sobre el particular.

Fernando Burgos Pavón defiende que no ha estado en el ánimo de su cliente eludir o dilatar la decisión de la justicia, como ha defendido el fiscal, y ha asegurado que facilitó el domicilio de Oviedo porque está en la misma ciudad que el tribunal y en él solían pasar las vacaciones tanto su hermano como su madre. Circunstancia que, finalmente, no ocurrió.

Por su parte, la Fundación del Centro Niemeyer cree que con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial periódicamente y entregar el pasaporte es suficiente para garantizar que comparezca el día del juicio, que de momento sigue señalado para el próximo lunes 24.

«No tengo ninguna duda de mi inocencia»

Natalio Grueso ha negado haberse sustraído a la acción de la justicia y ha defendido su honorabilidad en el derecho a la última palabra en la vista que se ha celebrado para decidir acerca de las medidas cautelares por las que permanece en prisión.

Ha explicado que en Madrid cambia habitualmente de domicilio y que la renuncia de su abogado Pelayo Mijares fue debido a una cuestión económica.

«Mi voluntad de comparecer es absoluta. (...) Soy el primer interesado en que se celebre el juicio porque no tengo ninguna duda de mi inocencia y espero poder demostrarlo», ha asegurado tras aludir al daño causado a su imagen.

Ha aprovechado para aclarar que las «discrepancias irreconciliables» alegadas por su primer letrado se han debido a que «en julio me exige desembolso adicional de 30.000 euros que yo no tengo. La siguiente comunicación que tuve de él fue un escrito de renuncia. El primer damnificado soy yo porque necesito que el letrado que me defienda tenga el tiempo oportuno (para prepararlo)».

Por su parte, su nuevo letrado Fernando Burgos ha declarado a la salida de la sala que el lunes se presentará en el juicio y solicitará la suspensión como cuestión previa. «Recibí su llamada hace 72 horas. Yo no sabía ni quién era ni dónde estaba la Sección Tercera. No sé ni de qué va el tema», ha comentado el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional.