La Audiencia se reafirma en celebrar el juicio del 'caso Niemeyer' el próximo lunes Natalio Grueso llega a la Audiencia Provincial el martes, acompañado por el letrado de oficio que había renunciado a su defensa. / TPA Reprocha al abogado de oficio «que no se aplicara» en la causa tras haber declarado agosto como mes hábil C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 02:29

Tal como estaba previsto desde hace meses, el juicio del 'caso Niemeyer' comenzará el próximo lunes 24 de septiembre. No parece probable que hoy jueves la Sección Tercera de la Audiencia Provincial cambie de parecer tras resolver ayer en este sentido los recursos de súplica que el abogado de Natalio Grueso había presentado solicitando el aplazamiento. En el auto, la sala no solo se reafirma en lo que ha sido su postura desde que comenzaron los sobresaltos alrededor de la defensa del principal acusado, sino que reprocha al letrado José René Alperi que no se «aplicara con la voluntad que requiere la complejidad de la causa». Eso sí, reconoce que tras este nuevo varapalo «no se agotan las posibilidades» y deja la puerta abierta a futuras alegaciones del todavía abogado del exdirector del Centro Niemeyer.

El letrado renunció a la defensa de Natalio Grueso la semana pasada, pero la Sección Tercera no la ha aceptado al no reconocer el escrito que Alperi tramitó a través del Colegio de Abogados de Oviedo, como es habitual. Asegura que al existir dos resoluciones judiciales dictadas por el tribunal sobre este particular, la renuncia debería presentarse ante él para ser resuelta. Así, el martes notificó una providencia en la que advirtió sobre esta circunstancia, argumentando los motivos e indicando el protocolo que debía seguirse. El letrado la envió el mismo martes a su procurador que, a su vez, dio traslado a la sala ayer mismo. Por otro lado, el Colegio de Abogados continuó con el procedimiento habitual y el martes por la tarde comunicó a la abogada Sara Álvarez García, del despacho ovetense Álvarez Abogados, que había sido la designada para llevar la defensa de Grueso.

Álvarez García que «ni sospechaba la 'bomba'» que se avecinaba sobre su despacho, confirmó ayer su intención de asumirlo y de comenzar a prepararlo tan pronto como sea posible. Queda, como el resto de las partes implicadas en este proceso, a la espera de acontecimientos.

Hoy, por el momento, se dará una nueva situación curiosa. En la vista convocada en la Audiencia para decidir sobre las medidas cautelares aplicadas sobre Grueso, actualmente en prisión provisional por riesgo de fuga, acudirán los dos abogados de oficio. Uno, el oficial y reconocido por la justicia a pesar de su renuncia y el otro, ella, la designada por el Colegio de Abogados. «Sé cuál es la situación, pero yo tengo la obligación de asistir a la vista», afirmó Sara Álvarez.

Fuentes consultadas advertían sobre la «torpeza» del abogado de oficio al haber acompañado a Natalio Grueso a la Audiencia Provincial el martes, cuando se entregó. Alperi López lo justificó entonces por el «compromiso deontológico» que le uniría a Grueso hasta que hubiera designado un nuevo abogado (en aquel momento aún no había), aunque sus colegas consideran que no era necesario y que el gesto podría perjudicarle.

De hecho, uno de los argumentos que la Sección Tercera rescataba en la providencia del martes (la que exigía al letrado que presentara su renuncia a la sala) era el análisis de los motivos que le habían llevado a renunciar a la defensa de su cliente. Ayer volvía a insistir en esta cuestión. Recordaba que se había habilitado el mes de agosto como hábil para evitar cualquier dilación y añadía que, siendo conscientes del ingente tamaño de la causa, daban por supuesto el apoyo y la colaboración del primer abogado de Natalio Grueso, Pelayo Mijares, con su compañero de oficio por «deontología profesional». Mijares renunció a la defensa del exdirector del Centro Niemeyer el 30 de julio por «discrepancias irreconciliables».

Las partes reconocen la dificultad para cualquier letrado de asumir una causa descrita en 20.000 folios que paralizaría cualquier despacho y así se lo transmitieron expresamente alguna de ellas a la Sección Tercera. No ha servido para nada, aunque nadie descarta que el mismo lunes 24 pueda producirse la suspensión del caso ante la surrealista situación.

Natalio Grueso, mientras tanto, permanece en prisión. En busca y captura y con una orden de ingreso en prisión comunicada y sin fianza por riesgo de fuga decretada el viernes 14, acudió el martes a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial donde se le pudieron entregar las citaciones judiciales que hasta entonces se le habían intentado hacer llegar infructuosamente en los dos domicilios, uno en Madrid y otro en Oviedo, que había facilitado. Esto provocó, por ejemplo, que se retrasara la designación de un abogado de oficio. Se le había convocado el 6 de agosto, pero no fue hasta el 13 cuando Grueso acudió en persona a la Audiencia e informó de que recurría al turno de oficio. Entonces, ya sí, se pudo poner en marcha el procedimiento para nombrar a su nuevo letrado.

Grueso está acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de malversación de fondos en concurso con falsedad documental, de un delito societario y de un tercero de insolvencia punible. Solicita para él once años de cárcel, diez de inhabilitación, una multa de 24.000 euros y una responsabilidad civil que, como mínimo, rondará los 34.500 euros.