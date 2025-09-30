El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Trabajadores de Windar concentrados el pasado mes de diciembre ante la sede de la empresa en el PEPA. Marieta
Crisis en la industria avilesina

La negociación del ERE de Windar se estanca a la espera de aclarar la situación de la empresa

Los sindicatos piden ampliar el periodo de consultas más allá del día 6 para analizar la documentación remitida este martes por la empresa

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:26

Las negociaciones para terminar de definir el ERE de la empresa Windar Wind Services, del grupo Windar, se encuentran estancadas a la espera de ... que los sindicatos terminen de hacerse con una idea precisa de la situación económica y productiva de la empresa. Este martes se celebró una nueva reunión, que inicialmente iba a ser la penúltima, que se cerró sin avances. Sobre la mesa sigue planteado el despido de 27 trabajadores de la compañía, una cifra que ha descendido desde los setenta que se planteaban inicialmente. Es la misma cifra de empleados que precisamente este miércoles regresarán a Avilés después de haber permanecido nueve meses desplazados a las instalaciones de la compañía en Fene, en La Coruña, precisamente por la baja carga de trabajo que ya se registraba entonces en las instalaciones asturianas del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  3. 3 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  4. 4 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  5. 5 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  6. 6 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  7. 7 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  8. 8 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  9. 9 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  10. 10

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La negociación del ERE de Windar se estanca a la espera de aclarar la situación de la empresa

La negociación del ERE de Windar se estanca a la espera de aclarar la situación de la empresa