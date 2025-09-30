La negociación del ERE de Windar se estanca a la espera de aclarar la situación de la empresa

Las negociaciones para terminar de definir el ERE de la empresa Windar Wind Services, del grupo Windar, se encuentran estancadas a la espera de ... que los sindicatos terminen de hacerse con una idea precisa de la situación económica y productiva de la empresa. Este martes se celebró una nueva reunión, que inicialmente iba a ser la penúltima, que se cerró sin avances. Sobre la mesa sigue planteado el despido de 27 trabajadores de la compañía, una cifra que ha descendido desde los setenta que se planteaban inicialmente. Es la misma cifra de empleados que precisamente este miércoles regresarán a Avilés después de haber permanecido nueve meses desplazados a las instalaciones de la compañía en Fene, en La Coruña, precisamente por la baja carga de trabajo que ya se registraba entonces en las instalaciones asturianas del grupo.

Los sindicatos habían pedido a la empresa que acreditase su situación económica, y sobre todo, la situación actual en lo que se refiere a los pedidos. Esa documentación les fue entregada en el encuentro de este 30 de septiembre y ahora será remitida a los respectivos departamentos económicos de cada central para hacer una valoración de la misma que permita afrontar las negociaciones a partir de ahora.

Toda vez que no se abordaron las condiciones de los despidos ni hubo conversaciones sobre el número de los mismos, los sindicatos han solicitado que se amplíe el periodo de consultas. Inicialmente se había fijado una última reunión para el día 6 de este mes de octubre, pero ahora el planteamiento que se hacen es que pueda haber dos encuentros más, los días 8 y 10, para terminar de cerrar los flecos del ERE de extinción que se plantea. Una petición que se motiva en la necesidad de analizar la documentación que les fue remitida este martes.

A pesar de ello, existen pocas dudas de que la situación es ahora mismo complicada en el sector de los fabricantes de estructuras para la energía eólica. La falta de apoyo estatal en Estados Unidos para continuar con la política de creación de grandes parques marinos que había comenzado en estos últimos años ha hecho caer en picado uno de los principales mercados en los que operaba Windar gracias a su alianza con Navantia e Iberdrola. Tampoco en el mar Báltico, otro de los lugares de importancia en estos últimos años, están cerrándose nuevos contratos.

ERTE en el grupo

Así las cosas, todas las empresas del grupo se encuentran en dificultades y, de hecho, otras tres comienzan este 1 de octubre a aplicar un expediente de regulación temporal, que llevará a suspender los contratos a 34 trabajadores, repartido entre las firmas Windar Offshore, Tadarsa Eólica y Dacero.

Ahora mismo solo hay trabajo para finalizar los pedidos que hay ahora mismo en marcha. Todos ellos tienen fecha de entrega en lo que queda de este 2025, mientras que para 2026 no hay de momento previsión de más producción, lo que hace más que probable que el ERTE termine aplicándose a más personal en los próximos meses.