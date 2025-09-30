El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Un hombre pasea frente a las instalaciones de la empresa Windar en el puerto de Avilés. Marieta
Crisis en la industria avilesina

Windar activa el 1 de octubre un ERTE para 34 trabajadores de tres empresas del grupo

La empresa aplica así una medida negociada el pasado verano y que podrá extenderse hasta diciembre de 2026 en función de la situación

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:20

El sector de la energía eólica no atraviesa sus mejores momentos. Al ERE planteado en Windar Wind Services se suma ahora la activación del ... expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 34 empleados de otras tres empresas del grupo: Windar Offshore, Tadarsa Eólica y Dacero, como un intento de capear la falta de carga de trabajo que sufren ahora mismo las plantas avilesinas, sin perspectivas de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  5. 5

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  8. 8

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  9. 9

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  10. 10

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Windar activa el 1 de octubre un ERTE para 34 trabajadores de tres empresas del grupo

Windar activa el 1 de octubre un ERTE para 34 trabajadores de tres empresas del grupo