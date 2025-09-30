Windar activa el 1 de octubre un ERTE para 34 trabajadores de tres empresas del grupo

El sector de la energía eólica no atraviesa sus mejores momentos. Al ERE planteado en Windar Wind Services se suma ahora la activación del ... expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 34 empleados de otras tres empresas del grupo: Windar Offshore, Tadarsa Eólica y Dacero, como un intento de capear la falta de carga de trabajo que sufren ahora mismo las plantas avilesinas, sin perspectivas de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

La medida comenzaría este miércoles, 1 de octubre, y de momento afectará únicamente a esas 34 personas que plantea la empresa y que los sindicatos han pedido que sean rotatorias para repartir el efecto de la regulación, pero la previsión es que a medida que se vayan entregando los pedidos pendientes el expediente deba aplicarse a más trabajadores.

15 Windar Offshore trabajadores de esta empresa que construye estructuras para la eólica marina. 12 Dacero empleados en esta compañía especializada en la transformación de productos siderúrgicos. 7 Tadarsa Eólica trabajadores de esta empresa, fabricante de estructuras.

De la regulación quedan excluidos aquellos trabajadores que se encuentran en situación de jubilación parcial y también se han establecido medidas de compensación para los que resulten afectados, desde un complemento para completar la prestación por desempleo al cobro íntegro de las pagas extraordinarias, además de mantener el derecho al disfrute de las vacaciones y que el ERTE no cuente a efectos de antigüedad.

La situación ahora mismo es, sin embargo, complicada. En empresas como Tadarsa no hay contratos formados para la ejecución de ningún pedido para el próximo año y ahora se están finalizando algunos trabajos que se prevé que puedan terminarse en unos meses. Ante esta perspectiva, la empresa ya había planteado la posibilidad de un ERTE la pasada primavera, que se cerró a principios de junio pero que, hasta ahora, no había sido necesario aplicar.

Los comités han solicitado que la medida se aplique de forma rotatoria para repartir su efecto entre las plantillas

Se vislumbraban, sin embargo, los problemas. Todos los pedidos en los que se estaba trabajando tienen fecha de entrega en este año, cuando el ERTE se aplicará de manera escalonada. Sin encargos para el próximo 2026, sin embargo, es de esperar que la regulación vaya a afectar a un número mayor de trabajadores en los próximos meses, siempre y cuando se logre algún contrato y no haya que recurrir a medidas más drásticas.

La empresa señala que la duración del ERTE estará sujeta «a la evolución de las circunstancias que motivaron la adopción de la medida, dentro del marco temporal fijado en los acuerdos», y recuerda que los ERTE «han sido acordados conforme a los principios de legalidad, transparencia y diálogo social, garantizando en todo momento los derechos laborales y las coberturas previstas en la normativa vigente».

La carga de trabajo ha descendido de manera significativa en todos los centros de producción después de años de un imparable crecimiento. Ya a finales del año pasado comenzaron a aplicarse algunas medidas, como el traslado de 27 trabajadores de Windar Wind Services al centro de Fene en La Coruña, en un movimiento que concluye precisamente hoy. También se ejecutaron algunos despidos en el centro de trabajo de Gijón.