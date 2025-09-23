Windar reduce el número de despidos en Wind Services a 27 y plantea un ERTE para el resto

La dirección de Windar Wind Services ha reducido a 27 personas el número de trabajadores afectados por el expediente de despido colectivo (ERE) ... cuya negociación comenzó ayer por la tarde con la entrega de la documentación técnica a los representantes de Comisiones Obreras y UGT en el comité de empresa. Inicialmente, el anuncio del ERE cubría la totalidad de la plantilla. La disminución planteada por la dirección sorprendió a la parte social que deberá realizar un análisis muy detallado de la documentación recibida para ver si puede reducir aún más el número de afectados.

Tras la reunión de ayer, las partes volverán a verse mañana miércoles, día 24, el martes de la próxima semana, día 30, y el 6 de octubre. Seis días después de que termine el traslado de unos cuarenta trabajadores de la empresa a Galicia dentro de un primer paquete de medidas de ajuste cuando la compañía comenzó a detectar problemas en el mercado.

El plazo tan ajustado de negociación refleja que la dirección ha esperado a una recuperación del mercado hasta lo máximo posible y, al mantenerse la situación, optó por una medida tan drástica.

La dirección plantea la necesidad de ejecutar el despido por la brusca caída de pedidos y la falta de previsiones para el sector a medio plazo.

Desde el anuncio del expediente se ha reducido el número de trabajadores en un par por salidas voluntarias. De esa manera, el número de trabajadores afectados ha bajado a 67, de los que l empresa plantea que 27 sean despedidos con unas condiciones que deberán negociarse en el periodo que ahora se abre.

Los otros cuarenta permanecerán en la empresa, pero deberán firmar un expediente de regulación temporal de empleo como el que existe en el resto de compañías del grupo y que cubre todo 2026. El ERTE se activaría en función de la demanda del mercado. Lo lógico sería esperar que las condiciones del ERTE sean similares a las existentes en el resto de empresas.

Así, por ejemplo, en el caso de Tadarsa existe una compensación al cobro del desempleo además de mantenerse íntegras el cobro de las pagas extraordinarias y las vacaciones.

Los sindicatos

Tras la reunión, Nacho Requena, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, señaló «la memoria obedece a aspectos técnicos y productivos, no económicos» por lo que el sindicato trabajará para «intentar que toda la plantilla siga en el grupo. Windar Wind Services representa el cinco por ciento del grupo y la dirección debe hacer un esfuerzo para mantener a una plantilla que se encuentra cualificada y preparada».

Requena recordó que las últimas reformas de la normativa laboral buscan dar prioridad al empleo antes que facilitar las salidas de los trabajadores y ese debe «ser el objetivo de nuestra negociación».

Daniel Cuartas, responsable de MCA-UGT en la comarca de Avilés, aseguró que su sindicato iba a trabajar «para reducir el número de despidos lo máximo posible y, si se tienen que producir salidas, que sea con las mejores condiciones posibles».