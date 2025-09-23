El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La antigua fábrica de Alcoa será el centro principal de producción de Windar en la comarca. ARNALDO GARCÍA

Windar reduce el número de despidos en Wind Services a 27 y plantea un ERTE para el resto

Arranca la negociación del despido colectivo y los sindicatos CC OO y UGT anuncian que tratarán de rebajar el impacto en el empleo

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:16

La dirección de Windar Wind Services ha reducido a 27 personas el número de trabajadores afectados por el expediente de despido colectivo (ERE) ... cuya negociación comenzó ayer por la tarde con la entrega de la documentación técnica a los representantes de Comisiones Obreras y UGT en el comité de empresa. Inicialmente, el anuncio del ERE cubría la totalidad de la plantilla. La disminución planteada por la dirección sorprendió a la parte social que deberá realizar un análisis muy detallado de la documentación recibida para ver si puede reducir aún más el número de afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado
  9. 9

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias
  10. 10

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Windar reduce el número de despidos en Wind Services a 27 y plantea un ERTE para el resto

Windar reduce el número de despidos en Wind Services a 27 y plantea un ERTE para el resto