Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
La empresa ya ha comunicado al comité la decisión, cuyas negociaciones se iniciarán el próximo día 22
Avilés
Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:56
La empresa Windar Wind Services, filial de Windar Renovables, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que podría afectar a ... siete decenas de trabajadores. Se trata de los cuarenta que habían sido trasladados a las instalaciones de la compañía en Fene (Galicia), ya por la complicada situación ante una merma de los pedidos, además de otros que desde entonces se habrían mantenido en Asturias.
En su momento se había planteado ese trasado de cuarenta empleados a La Coruña para evitar despidos pero, aunque la compañía no ha precisado los motivos exactos del ERE, se observa la falta de trabajo para construir torres eólicas, que tenían Estados Unidos y el mar Báltico como sus principales mercados. Los trabajadores habían sido movilizados por un periodo de nueve meses, que concluye este 30 de septiembre, sin que haya visos de mejora, siendo la carga de trabajo aún baja.
Las negociaciones para el expediente se iniciarán el próximo día 22, cuando Windar entregará la documentación a los trabajadores. Será entonces cuando pueda conocerse la magnitud del problema, porque hasta el momento «hay poca información», lamentan.
Windar había ido haciéndose con una posición privilegiada en el mercado de la energía eólica gracias a su alianza con Navantia e Iberdrola, que le ha permitido formar parte de los principales proyectos de energía eólica marina offshore, y que han venido propiciando importantes inversiones en instalaciones para poder construir estructuras del tamaño necesario. Entre ellas, la adquisición de los activos de la antigua Alcoa, enSan Balandrán, donde se preveía una inversión de nso doscientos millones de euros, que de momento están en el aire por la contracción del mercado debida a la retirada de la finciación ´pública para este tipo de proyectos en Estados Unidos y el cambio de prioridades mundial, que ha desviado el interés a los proyectos de defensa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.