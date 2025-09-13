El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Windar plantea un ERE para 70 trabajadores

La empresa ya ha comunicado al comité la decisión, cuyas negociaciones se iniciarán el próximo día 22

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:56

La empresa Windar Wind Services, filial de Windar Renovables, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que podría afectar a ... siete decenas de trabajadores. Se trata de los cuarenta que habían sido trasladados a las instalaciones de la compañía en Fene (Galicia), ya por la complicada situación ante una merma de los pedidos, además de otros que desde entonces se habrían mantenido en Asturias.

