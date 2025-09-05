El Niemeyer reúne a Sorolla, Plensa, Barceló, Ouka Leele y Antonio López El centro cultural avilesino inaugura el 10 de octubre una muestra de la colección del pintura, foto y escultura del BBVA que ya ha pasado por Madrid y Bilbao

Ruth Arias Avilés Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

El Centro Niemeyer acogerá los próximos meses obras de algunos de los artistas nacionales más importantes de las últimas décadas y también internacionales. En la cúpula podrá verse a partir del 10 de octubre una selección de obras de la Colección BBVA, desde arte antiguo a pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, y también alguna obra de videoarte con firmas entre las que destacan las de Joaquín Sorolla, Ouka Leele, Miquel Barceló, Jaume Plensa y también algunos asturianos como Hugo Fontela o Pablo Armesto.

Comisariada por Alfonso de la Torre, la exposición que podrá verse en Avilés reunirá más de cuarenta piezas de cuarenta y cuatro artistas distribuidas en cuatro secciones, desde el arte antiguo a los siglos XX y XXI, «reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas», y que permiten «una articulación contemporánea y didáctica en torno al asunto del arte y la espiritualidad». Ese será, precisamente, el título de la muestra, que podrá visitarse hasta el mes de febrero del año que viene.

La exposición Fechas La muestra 'Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA' se inaugura el 10 de octubre en la cúpula del Centro Niemeyer y podrá verse hasta el mes de febrero de 2026.

Muestra Más de cuarenta piezas de cuarenta y cuatro artistas de la colección del banco, desde los fondos históricos a los contemporáneos.

Artistas Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza, Hugo Fontela, Pablo Armesto, Marta Cárdenas, Ouka Leele, Eva Lootz, Joaquín Sorolla, Marina Abramović, Miquel Barceló, Jaume Plensa, Manuel Franquelo, Ernst Karl Eugen Körner, Juan Carlos Savater, Bill Viola, Antonio López y Mar Solís entre otros.

La exposición, que ya ha pasado por Madrid y Bilbao, propone un viaje desde el origen, simbolizando en la presencia de imágenes que hacen del centro su símbolo, y que ejemplifican obras como la de Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza o Hugo Fontela, con espirales, torbellinos, círculos o haces luminosos.

El segundo capítulo reúne creaciones relativas a imágenes del cielo y sus «equivalentes simbólicos: el paraíso, jardines o edenes», con obras de Marta Cárdenas, Ouka Leele o Eva Lootz en este capítulo.

Bill Viola, Antonio López y Mar Solís se unen entre el dolor y el éxtasis, que se exploran en el tercer capítulo, mientras que el en cuarto se recogen vanitas del San Jerónimo y vanitas de Joaquín Sorolla o Marina Abramović, «que parecen encontrarse con Miquel Barceló, Jaume Plensa o Manuel Franquelo», que tomarán el relevo de las esculturas de Martin Chirino, que han podido visitarse durante todo el verano en una muestra que se clausura el próximo día 21.