Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación, Empleo y Deportes, es de esos gestores que se llevan los problemas para casa. Accesible y empático con todo ... el mundo, su teléfono suena por cualquier incidencia, aunque no sea su responsabilidad porque quien lo llama sabe que hará todo lo posible por resolverlo. No es extraño que llegue agotado al viernes (cuando se realiza esta entrevista) porque, para él, el curso escolar empezó antes que para los docentes.

–El nuevo curso escolar comienza pacificado tras los acuerdos de la nueva consejera con los sindicatos. ¿Ha tenido oportunidad de reunirse con Eva Ledo? ¿Algún compromiso con Avilés?

–En primer lugar, hay que dejar que las personas se adapten al puesto. Hay que tener en cuenta, además, que la consejera llegó y no se encontró una situación fácil. He hablado con ella dos veces, la primera, cuando llegó para desearle suerte y, la segunda, para tratar algún problema urgente. También con la nueva directora general de centros. Lo urgente se ha ido solventando y solicitaremos una reunión para octubre, que es cuando solemos tenerla.

–¿Cómo se presenta en matrículas el nuevo curso escolar que empieza el martes?

–Aún no tenemos los datos. La próxima semana tengo la Comisión de Escolarización de Avilés en la que nos informarán de todo el proceso y las posibles incidencias que haya habido. Dentro de unos días pediremos a los centros la matrícula real porque la matrícula es algo vivo, todos los meses se matricula algún alumno. Los números más fiables estarán dentro de un mes.

–¿Hay algún cierre de unidades en Primaria por la baja natalidad?

–Ya en junio había previstos cierre de unidades y no hay novedades. Pero en el Palacio Valdés, con el miedo que había cuando se hizo la intervención, se da un desdoble en infantil.

–Catorce colegios públicos en Avilés y ocho concertados. ¿Es un número equilibrado, ajustado a la matrícula?

–Hay que respetar la decisión de las familias. Avilés es un sistema muy peculiar porque es donde ha habido siempre mayor porcentaje de alumnado en la escuela concertada. Esto es debido a un arraigo de muchos años. Y porque tenemos colegios concertados muy fuertes. Yo creo que el número de colegios está bien porque la educación cada vez tiene que ser de más calidad. Ahora mismo no se contempla cerrar ninguno público. Estamos en un momento de impasse, llegando una inmigración que es necesaria porque el mercado laboral lo demanda. Ahora es el momento de mantener lo que tenemos. En cualquier caso, no es una decisión que tome este concejal.

–Tras las protestas del año pasado, que no sirvieron para nada, este curso empieza a funcionar el ciclo de 0 a 12 en Jardín de Cantos. ¿Se ha notado esta integración en la matrícula?

–No sabría decirlo porque esta escuelina no depende de Educación. Ahora la situación está mucho más tranquila y la Consejería debería hacer las actuaciones a las que se comprometió. Lo que sí parece es que el Virgen de las Mareas ha aumentado matrícula.

–¿Sabemos cuándo empezará a funcionar la escuela de 0 a 3 del Palacio Valdés?

–La previsión que me dio la semana pasada la Consejería es que las obras acabarán en octubre y luego, el tiempo que tarde la Dirección General de Centros en dotar esa instalación. Ellos manejaban como plazos los meses de noviembre o diciembre. Yo siempre soy precavido, la experiencia me llama a serlo, porque puede ocurrir cualquier problema de suministro y ya no es posible cumplirlos.

–En enero, la anterior consejera anunció nuevas escuelas de 0 a 3 en los colegios Marcos del Torniello y en Poeta Juan Ochoa. ¿Qué sabemos de ellas? En su día se dijo que los proyectos estaban en fase de redacción y que las obras concluirían antes de fin de año, de este 2025.

–Los plazos que manejaban eran atendiendo a su financiación con fondos europeos. Pero ha habido una variación en esos plazos que no sé cómo afectará. Sé que las obras de la escuela en el colegio Poeta Juan Ochoa están asignadas y en la del Marcos del Torniello se está trabajando en sacar una nueva licitación. En unos días lo sabremos.

–¿Cómo han empezado las otras escuelas de 0 a 3 municipales? ¿Hay lista de espera?

–Sí. Ahora mismo sólo hay cuatro alumnos pendiente de matriculación. Pero esas matrículas también dependen del Principado porque las direcciones de los centros de 0 a 3 son del Principado.

–La partida destinada este verano a mantenimiento de centros ha sido de 300.000 euros. ¿Necesitan mucha inversión los centros? ¿Cuáles son las principales actuaciones a ejecutar: accesibilidad, por ejemplo?

–No sólo fueron 300.000, también otros 115.000 y todas las intervenciones de la brigada. Tenemos un servicio de pintura para colegios: ahora hay dos pintores todo el año. Antes hacíamos un contrato menor y pintaban por el verano las peticiones que llegaban desde los colegios. Pero con este contrato nos quedábamos cortos. La brigada ha hecho más de 600 intervenciones, con el material que conlleva, que eso no está calculado en esas partidas. Igual que los conserjes. Gracias al proceso de estabilización del personal interino, ahora hay un conserje en cada colegio. Eran una demanda urgente. Hemos avanzado mucho, aunque nos queda camino por recorrer. Estamos planificando las intervenciones de este año. Pido un poco de comprensión y de paciencia porque los recursos económicos y humanos son los que son. Por citar algunas obras, hemos sustituido el techo del colegio Quirinal, el suelo de La Magdalena, la valla del colegio La Carriona... Y no hay que despreciar las pequeñas intervenciones. Hay centros de los que tenemos que ocuparnos más.

–¿Qué ha pasado con el servicio de atención temprana y de desayuno que no se va a prestar?

–Sí, finalmente sí. El martes habrá servicio. Gestionar el dinero público es complicado y complejo. Por el contrato que tenemos, debemos pagar un mínimo de 12 euros por cada alumno o alumna en atención temprana y otros 12 por el desayuno. Nosotros hemos bajado esa ratio a 8 con atención temprana. Es decir, que en un colegio con 8 alumnos pagamos como si estuvieran 12. Pero al inicio de este curso escolar nos encontramos con tres centros (el Marcos del Torniello, el Poeta Juan Ochoa y La Carriona) que tenían 7, 4 y 3 solicitudes y eso es un esfuerzo económico muy grande. Pero lo vamos a hacer. Me llamaron las AMPA y yo entiendo que hay familias que lo necesitan y no tienen otra solución y yo siempre digo que me puedo equivocar, pero también me gusta rectificar. Sí me gustaría hacer un ruego a todas las familias: que apunten a los hijos en los plazos que se marcan para el servicio de comedor porque, de lo contrario, es muy difícil organizarlo.

–Más de 1.100 alumnos de centros públicos utilizaron este servicio. Un número que creció a tenor del aumento de las bonificaciones. ¿Qué lectura se puede hacer de esto?

–La que tengo que hacer. Lo primero que sabemos es que están alimentados en familias que lo necesitan y que no podían pagar por el servicio. El nivel de ingresos que pedimos es muy poco.

–Como también responsable del área de Empleo siempre ha visto las posibilidades de la formación profesional. ¿Se ha podido atraer a más empresas para implicarse en la formación del alumnado o se ha llevado a cabo algún tipo de iniciativa de cara a fomentar estos estudios?

–Era necesario unir esas dos áreas. Mantengo un contacto continuo con los centros de formación profesional. Es verdad que más con el CIFP Avilés y el de Deporte. Sé lo que se está haciendo en todos y sí que hay muchas actividades en las que tratamos de involucrar al alumnado en escenarios reales. Además, completamos algunas formaciones, por ejemplo, en carretilla y puente grúa. Desde el servicio de Empleo nos coordinamos con el CIFP. Nos llaman para establecer contactos con empresas y nosotros hacemos de interfaz.