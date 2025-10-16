El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Comienzan las obras del carril bus en la avenida de San Agustín. PALOMA UCHA

En marcha las obras del carril bus que conectará Las Meanas y el hospital de Avilés

La avenida de San Agustín tendrá que adaptarse a la puesta en marcha de un nuevo servicio de autobuses lanzadera que agilizará las conexiones

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La Consejería de Fomento del Principado de Asturias puso en marcha este miércoles las obras que supondrán la reordenación del tráfico en la avenida de ... San Agustín de Avilés y la creación de un nuevo carril bus que conectará el Hospital San Agustín con los futuros intercambiadores de Las Meanas y la estación de autobuses a través de un servicio de autobuses lanzadera que promete unir el centro de la ciudad con el centro hospitalario en tan solo cinco minutos.

