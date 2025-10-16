En marcha las obras del carril bus que conectará Las Meanas y el hospital de Avilés

La Consejería de Fomento del Principado de Asturias puso en marcha este miércoles las obras que supondrán la reordenación del tráfico en la avenida de ... San Agustín de Avilés y la creación de un nuevo carril bus que conectará el Hospital San Agustín con los futuros intercambiadores de Las Meanas y la estación de autobuses a través de un servicio de autobuses lanzadera que promete unir el centro de la ciudad con el centro hospitalario en tan solo cinco minutos.

Este miércoles se pudieron ver los primeros trabajos de una obra que afecta a una de las principales arterias de la ciudad con este nuevo carril que ofrecerá prioridad a los autobuses y taxis de Avilés y ocupará una única vía de bajada por la avenida de San Agustín que compartirá con los dos carriles de subida ya existentes que serán los que utilicen los turismos. El tercer carril de subida desaparecerá, dando paso al vial reservado a los autobuses.

Cabe recordar que la construcción de este nuevo carril bus supondrá eliminar las 26 plazas de aparcamiento que actualmente hay en la margen derecha de la avenida de San Agustín en sentido descendente, un cambio significativo que se contempla en el proyecto que ya está ejecutando la Consejería de Fomento y que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses y se espera que pueda estar terminado este mismo año según las previsiones actuales.

Justo cuando se terminen estas obras para habilitar el nuevo carril para autobuses y taxis, será el turno del Ayuntamiento de Avilés que aprovechará la transformación de la zona para llevar a cabo un proyecto propio de urbanización que supondrá también la renovación de aceras y de mobiliario urbano, además se tendrá que estudiar la reubicación de elementos como puntos de luz o baterías de contenedores que actualmente comparten espacios en torno a las plazas de aparcamiento disponibles.