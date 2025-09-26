El orgullo de ser voluntario: la clave para su mantenimiento

Las entidades afrontan dos dificultades a la hora de contar con voluntariado: captarlo y mantenerlo. No son cuestiones menores y en función de la ... naturaleza de la entidad pueden ser vitales. Por eso, una treintena de asociaciones de Avilés han sido convocadas este viernes a la jornada de formación 'Impulsando el voluntariado: estrategias para atraer y mantener a tu equipo', impartida por Fernando García, secretario de la Plataforma del Voluntariado de Asturias, en el Palacio de Valdecarzana.

Fernando García afirma que se puede trabajar en «mejorar la calidad de los procesos de las propias entidades». «Está claro que es una cuestión que trasciende a las propias entidades. El propio estado de opinión de las cosas, lo que se percibe ahora a nivel social sobre el voluntariado y la falta de vocación siempre se dio y siempre se dará. Pero hay un porcentaje de gente, está estudiado, cuyos perfiles psicosociales son los que te llevan a hacer voluntariado. Y están ahí. Otra cosa es qué canal usemos para captar a esas personas», explica.

En su opinión, es fundamental que el voluntariado «mole». «Es el boca-oreja. Tienes que estar tú contento para que puedas animar a otros que vayan», ha apuntado. Se puede trabajar también en un mayor reconocimiento a la figura del voluntario, establecer un itinerario claro en la entidad, la transparencia y que se vea una coherencia entre lo que se ofrece y lo que se hace. Todo ello puede redundar en que «el voluntariado tenga valor para la persona y se sienta orgullosa de estar haciéndolo», después lo contará y podrá animar a otras personas.

El perfil psicosocial del voluntario es el de una persona empática, con una personalidad prosocial y dirigida a los demás. Sí se aprecia, en función del tipo de voluntariado, un sesgo de sexo. Así mientras las mujeres eligen voluntariados sociosanitarios, en el caso de los hombres se decantan más por los de emergencias o deportivos.

Respecto a la posibilidad de fomentar el voluntariado con incentivos, Fernando García no lo ve mal aunque recuerda que voluntariado es sinónimo de altruismo. «Hay comunidades autónomas, por ejemplo ahora la valenciana o la navarra, que recogen en sus leyes incentivos como bono transporte o un bono cultural. Un incentivo provoca muchas veces que pases de no hacer voluntariado a hacerlo», reflexiona.

Lo fundamental es que se dé ese cambio por el que pasas de hacer voluntarido a ser voluntario y eso ocurre «cuando de verdad descubres que estás haciendo marca para ti, que también tiene un significado para ti porque te hace sentir útil, integrado, parte de algo, trascender a lo que es tu día a día».

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, que ha abierto la sesión ha señalado que el apoyo municipal al voluntariado se debe al objetivo de «facilitar vuestra labor, la gestión del ciclo integral del voluntariado» para, en última instancia, «mantener vivos los proyectos del voluntariado bajo unos criterios de eficiencia y de calidad».