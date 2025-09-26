El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fernando García, de la Plataforma del Voluntariado de Asturias, el concejal de Participación Ciudadana de Avilés, Pelayo García, y Paqui Ciudad, responsable de la Oficina del Voluntariado de Avilés. LVA

El orgullo de ser voluntario: la clave para su mantenimiento

Una treintena de entidades participan en una jornada de formación en Avilés para aprender a captar y vincular a su voluntariado

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:53

Las entidades afrontan dos dificultades a la hora de contar con voluntariado: captarlo y mantenerlo. No son cuestiones menores y en función de la ... naturaleza de la entidad pueden ser vitales. Por eso, una treintena de asociaciones de Avilés han sido convocadas este viernes a la jornada de formación 'Impulsando el voluntariado: estrategias para atraer y mantener a tu equipo', impartida por Fernando García, secretario de la Plataforma del Voluntariado de Asturias, en el Palacio de Valdecarzana.

