«Muchos problemas se superan trabajando con los demás»

Avilés Sábado, 12 de julio 2025

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés se llenó para acoger un acto muy especial, el cierre de la segunda edición del programa 'Este verano... ¡Descubre el voluntariado!'. Finalmente llegó a tiempo la alcaldesa, Mariví Monteserín, que se incorporaba tras sus vacaciones, para realizar un discurso final y entregar unos detalles a los participantes, y el encargado de conducir el acto y dar paso a un vídeo en el que se pudo comprobar el trabajo realizado por los jóvenes fue el concejal de Participación, Pelayo García.

«Todas las tareas que contribuyen al bienestar de la sociedad, a generar buen ambiente, a crear unas sociedades mucho más ensambladas socialmente, son muy importantes», comentó la alcaldesa. «Dentro de ello, el voluntariado es una parte más que queremos impulsar y desarrollar, implementar y trabajar en ese sentido lo máximo posible», añadió.

Y es que «las personas que colaboran y que trabajan en esta tarea producen no solo bienestar social y personal, sino que muchos de esos males que hoy afloran en esta sociedad tan complicada, entre ellos la soledad, se superan cuando uno en vez de mirarse todo el día al espejo mira para los demás y trabaja con los demás», concluyó.

Finalmente, el programa tuvo que ampliar su número de plazas de 20 a 25 ante la amplia demanda, destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años. Esto, según reflexionó Pelayo García, indica que «el mantra de que los jóvenes de nuestros días no están preparados, que no son solidarios o que no ayudan a los demás es mentira. Quiero agradecer tanto su labor como la de las asociaciones y estamentos que les han abierto las puertas estos días». Fueron Rey Pelayo, AFESA, Cáritas, Cruz Roja, DIFAC, Europa Aquí, FTSI, Fundación Secretariado Gitano, ONCE y LaTrébede.