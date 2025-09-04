Pablo Casanueva reflexiona en el Niemeyer sobre la memoria La exposición se podrá visitar en el Edificio Polivalente del centro cultural avilesino, de lunes a domingo 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas

Centro Niemeyer de Avilés acogerá próximamente la exposición 'La imaxe, lo tapecío', del artista riosellano Pablo Casanueva, que se podrá ver en el centro cultural del viernes 26 de septiembre al domingo 2 de noviembre. Se trata de un proyecto en el que la fotografía y el cine se convierten en herramientas para restaurar la memoria y confrontar la 'desmemoria', todo ello en una muestra comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La exposición se podrá visitar en el Edificio Polivalente del centro cultural avilesino, de lunes a domingo 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas.

Partiendo de su archivo familiar, Casanueva busca en lo escondido y en lo discreto las huellas de una verdad silenciada. Las imágenes dialogan con el poder y con las fracturas de la memoria, situando lo político en el terreno íntimo.

La exposición continúa la investigación del artista sobre los recorridos políticos de su familia, Los Luna, en un proceso que combina archivos públicos, documentos personales y restos visuales. En esta reconstrucción emergen el miedo como refugio, el duelo como radiografía del dolor y la esperanza como compromiso político.

«Casanueva recupera el archivo familiar del olvido. Investiga a través de la fotografía y el cine abordando la multiplicidad de capas que ofrece cada medio con la meticulosidad de la restauradora de pintura mural de la Iglesia de San Salvador de Moru, cuyo minucioso proceso se recoge en la película», subraya la comisaria de la muestra, Natalia Alonso Arduengo.