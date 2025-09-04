El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una obra de la muestra. CASANUEVA

Pablo Casanueva reflexiona en el Niemeyer sobre la memoria

La exposición se podrá visitar en el Edificio Polivalente del centro cultural avilesino, de lunes a domingo 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas

A. L. J.

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

Centro Niemeyer de Avilés acogerá próximamente la exposición 'La imaxe, lo tapecío', del artista riosellano Pablo Casanueva, que se podrá ver en el centro cultural del viernes 26 de septiembre al domingo 2 de noviembre. Se trata de un proyecto en el que la fotografía y el cine se convierten en herramientas para restaurar la memoria y confrontar la 'desmemoria', todo ello en una muestra comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La exposición se podrá visitar en el Edificio Polivalente del centro cultural avilesino, de lunes a domingo 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas.

Partiendo de su archivo familiar, Casanueva busca en lo escondido y en lo discreto las huellas de una verdad silenciada. Las imágenes dialogan con el poder y con las fracturas de la memoria, situando lo político en el terreno íntimo.

La exposición continúa la investigación del artista sobre los recorridos políticos de su familia, Los Luna, en un proceso que combina archivos públicos, documentos personales y restos visuales. En esta reconstrucción emergen el miedo como refugio, el duelo como radiografía del dolor y la esperanza como compromiso político.

«Casanueva recupera el archivo familiar del olvido. Investiga a través de la fotografía y el cine abordando la multiplicidad de capas que ofrece cada medio con la meticulosidad de la restauradora de pintura mural de la Iglesia de San Salvador de Moru, cuyo minucioso proceso se recoge en la película», subraya la comisaria de la muestra, Natalia Alonso Arduengo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  4. 4

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pablo Casanueva reflexiona en el Niemeyer sobre la memoria

Pablo Casanueva reflexiona en el Niemeyer sobre la memoria