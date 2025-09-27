La ampliación del parque tecnológico de Avilés generará 220.000 metros de suelo empresarial

La ampliación del parque tecnológico, en los terrenos conocidos como Isla de la Innovación, da un nuevo paso al tener ya listos todos los ... documentos necesarios para la aprobación inicial de la modificación del PGOU. Con ella se generarán 220.000 nuevos metros cuadrados de suelo para empresas, enfocado a centros de I+D, laboratorios y oficinas, además de espacios para el esparcimiento que contribuyan a conectar el centro de la ciudad con el parque empresarial y el futuro polígono de baterías.

«Después de las consultas que hicimos con empresarios y otros agentes, teníamos claro que no repetiríamos el PEPA y que era necesario un polígono más moderno y actual», explica el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

Así, se configuran once grandes parcelas edificables, con centros de servicios en los laterales, pensados para que se puedan instalar en ellos actividades de ocio, restauración o gimnasios, entre otros, que contribuyan a «darle vida a la zona fuera del horario de trabajo», espacios para edificios emblema de empresas en la cara que da a la ría y otras para pymes y grandes empresas, de forma que puedan instalar en ellas sus oficinas y centros de investigación, además de talleres complementarios«.

Se crearán bolsas de aparcamiento «para lo necesario en la zona» y habrá espacios verdes, principalmente en el entorno de la actual glorieta del puente Azud, y tras el Niemeyer, donde se configura un gran parque con una zona deportiva.

En el nuevo parque tecnológico se crearán dos nuevas glorietas para distribuir el tráfico y se prevé también mejorar la del puente Azud, que da acceso al Niemeyer, que pasaría a tener una forma más convencional, además de caminos peatonales y ciclistas.

Ahora se inicia un proceso de revisión de los documentos entregados por la empresa encargada de su redacción, para revisar sobre todo los coeficientes de edificabilidad de las parcelas y otros detalles, y se prevé que todo ello se pueda llevar para su aprobación inicial al pleno del mes de diciembre.

A partir de ahí se abriría un periodo de dos meses de información pública, para recibir alegaciones y solicitar consultas a las distintas administraciones y organismos implicados. La previsión es que la aprobación provisional pueda darse hacia mediados del año que viene, y la definitiva hacia finales de 2026. Sería entonces cuando Sepides, propietario de la mayor parte del terreno afectado, podría solicitar la licencia de obras para urbanizar una zona que, además, debería elevarse para evitar inundaciones, situándose al mismo nivel que la plaza del Niemeyer.