La ampliación del parque tecnológico de Avilés generará 220.000 metros de suelo empresarial

El proyecto supone la creación de un gran espacio público en la parte trasera del Niemeyer y reserva espacios para centros de empresas, de servicios y suelo para pymes y grandes empresas

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:57

La ampliación del parque tecnológico, en los terrenos conocidos como Isla de la Innovación, da un nuevo paso al tener ya listos todos los ... documentos necesarios para la aprobación inicial de la modificación del PGOU. Con ella se generarán 220.000 nuevos metros cuadrados de suelo para empresas, enfocado a centros de I+D, laboratorios y oficinas, además de espacios para el esparcimiento que contribuyan a conectar el centro de la ciudad con el parque empresarial y el futuro polígono de baterías.

