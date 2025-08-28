El párroco Alfonso López se despide de Avilés realizando la ofrenda a San Agustín Este jueves tuvo el honor de realizar la ofrenda al patrono popular de Avilés y de paso aprovechó para agradecer a sus feligreses antes de su marcha a Navarra: «Me quedo en vuestro corazón siempre»

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 28 de agosto 2025, 18:53

Las despedidas siempre son complicadas, pero hay algunas que son especiales porque quien se marcha se merece un reconocimiento a la altura del legado que ha dejado a sus espaldas. Es el caso de don Alfonso López, párroco de San Nicolás de Bari durante los últimos nueve años que este jueves se despidió de sus feligreses. Deja la parroquia de su villa del alma para trasladarse a Navarra, en cuya universidad concluirá el curso que le queda del Doctorado en Teología y su despedida fue muy significativa porque ayer tuvo la oportunidad de hacer la ofrenda floral a San Agustín, el patrono popular de la villa, en un 28 de agosto que cierra las fiestas.

La iglesia de San Nicolás de Bari se quedó pequeña para acoger a la multitud de fieles, familiares y amigos que quisieron estar presentes en un acto tan significativo. Autoridades civiles y militares estuvieron presentes durante el discurso de Alfonso López, al que no obstante precedieron unas palabras de Benjamín Lebrato, presidente de la Cofradía de El Bollo de Avilés y organizador del acto que se celebró ayer en la parroquia como broche de las fiestas patronales de la villa.

«Lo primero que quiero trasmitirle a don Alfonso es que con su marcha todos tenemos el alma desgarrada porque nos deja huérfanos como feligreses. Hace nueve años nos pidió una historia de compromiso, hacer parroquia, y creo que hoy se ha ganado el respeto de todos y eso debe de hacer que se sienta muy orgulloso», manifestó Lebrato en su discurso.

El propio Alfonso López tomó después la palabra para agradecer a todos los presentes su compañía en un acto tan especial y hacer una pequeña retrospectiva de los vivido durante los últimos nueve años en los que se ha encargado de la parroquia más grande de Avilés.

«Hoy tendría que estar absolutamente prohibido estar triste porque yo vine aquí con fecha de caducidad a intentar arreglar la situación de la parroquia y creo que entre todos lo hemos conseguido. De hecho, creo que tenemos que estar alegres por la oportunidad de estos nueve años que el señor arzobispo nos ha regalado», puso en valor el párroco saliente de San Nicolás.

«Para muchos de vosotros la historia de vuestra vida es esta parroquia de San Nicolás. Tenéis que saber que me quedo en vuestro corazón y en vuestros recuerdos», añadió Alfonso López, antes de dar las gracias de nuevo y dar paso a la ofrenda floral a San Agustín. Acto seguido el santo fue sacado a la calle para realizar la tradicional procesión por las calles del centro de la villa que ponen el broche a las fiestas.

