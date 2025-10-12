El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Alberto Velasco, el presidente de la Asociación de Vecinos de Valliniello, en la sede de la asociación con una vista de Avilés. JUAN CARLOS ROMÁN

Alberto Velasco Presidente de la Asociación de Vecinos de Valliniello

«El PEPA es un muro arquitectónico que separa Valliniello de Avilés»

«A día de hoy creo que hay un sentimiento generalizado en todo el pueblo de abandono por parte del Ayuntamiento de Avilés»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Este año 2025 se cumplen cien años desde que Valliniello se separó de Gozón y pasó a formar parte del concejo de Avilés. Hace un ... siglo fueron los propios vecinos los que votaron la decisión, pero si hoy se les diese a elegir quizás tendrían más dudas al respecto. El sentimiento generalizado es de «abandono» por parte del Ayuntamiento de Avilés. El presidente de la Asociación de Vecinos, Alberto Velasco, explica cuales son los principales problemas y habla de los actos con los que se celebrará el aniversario.

