Los planes de sostenibilidad turística de Avilés superan el 80% de su ejecución y muestran su potencial

Los planes de sostenibilidad turística de Avilés y de la mancomunidad Comarca Avilés ya han alcanzado un nivel de ejecución del 80 por ciento, ... según destacó ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. La edil subrayó el esfuerzo de gestión realizado y que se traducía en hitos como la recuperación de la muralla medieval de la villa, lo que abre la vía a futuros desarrollos de atractivos para los visitantes.

La concejala destacó que los elementos históricos y la nueva relación con la naturaleza que se está estableciendo «son dos elementos muy importantes para la ciudad en una estrategia donde la relación puerto-ciudad es fundamental».

Ambos elementos se encuentran presentes en el estand de la ciudad y abren la vía a nuevos elementos de promoción e interés para los visitantes. Entre ellos se encuentra el nuevo embarcadero de San Balandrán, con palafito que está llamado a convertirse en uno de los iconos de la ciudad.

Raquel Ruiz destacó que la promoción futura de Avilés se basará en la recuperación de elementos históricos de la ciudad. «Tenemos la intervención pública en la muralla que, tras esta primera fase, deberá continuar, pero tampoco podemos olvidar inversiones privadas como el primer hotel de gran lujo de Asturias cuyas obras comenzarán en breve y la rehabilitación de un edificio tan importante como el antiguo Café Colón, ya en marcha».

Todo ello subrayará una promoción de una ciudad que tendrá como uno de sus elementos fundamentales la historia y el patrimonio local. Pero la concejala también destacó la importancia que se quiere dar a la naturaleza, con un especial cuidado a los observatorios de aves existentes. «Es un nicho de turismo muy interesante. Tal como hemos anunciado, a través de la web municipal se podrán seguir varias webcam de los observatorios de la ciudad».

La estrategia que se apoya en el medio ambiente también tendrá en cuenta otros elementos que pongan en valor el potencial de la ría. «Desde la recuperación de los paseos en barca por la ría de Avilés, ya han pasado unas 6.000 visitantes. Actividades como Gastronaútica cuentan con un gran potencial y vamos a seguir apostando por ellas y desarrollándolas en el futuro», aseguró Raquel Ruiz en la FIDMA.