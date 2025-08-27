El Pleno del Ayuntamiento aprueba la modificación del presupuesto para el patrocinio de 150.000 euros al Real Avilés

El pleno municipal siguió dando este martes pasos para mejorar la relación entre el Real Avilés Industrial y la administración municipal, si bien ... el terreno de juego se encuentra embarrado por el debate político. Dos grandes temas se abordaron en el pleno de agosto: el patrocinio al primer equipo y la situación de la concesión para el uso del estadio Román Suárez Puerta.

Los primeros pasos para el patrocinio de 150.000 euros se dieron con la aprobación de una modificación de crédito para destinarlos a ese fin. Una vez aprobada y cuando se cierre el proceso legal, gobierno y club abordarán el contenido del acuerdo, aunque ya se ha venido apuntando que tendrá que ver con la publicidad en las camisetas y en el propio estadio.

Todos los grupos políticos se encuentran de acuerdo en ese patrocinio. Sin embargo, las discrepancias afloran cuando se trata de abordar el origen de los fondos. De hecho, fue lo que motivó la abstención de los nueve ediles del Partido Popular.

La propuesta del gobierno destina los 150.000 euros que ha pagado este año ArcelorMittal por el uso de las antiguas instalaciones de la Fundación Metal que, tras su crisis, regresaron al Ayuntamiento tras un tortuoso proceso. De hecho, la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, aludió a ese episodio para pedir que «ese dinero se destinase a otra cosa».

Su propuesta era diferente. Planteaba modificar partidas existentes en el presupuesto municipal para dotar al patrocinio. Aseguró que había identificado hasta 280.000 euros de esa manera. Sin embargo, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, rechazó esa vía.

Para ello argumentó que esas partidas o bien ya se encontraban comprometidas o iban a ser necesarias. El proceso sería mucho más complejo para la administración puesto que tendría que aminorar partidas del presupuesto para luego incrementarlas, lo que supondría aumentar la carga de trabajo en el personal con el agravante de retrasar otras actuaciones.

Llamazares también reprochó al gobierno que no hubiese contado con la oposición de cara al patrocinio del Real Avilés y que se habían enterado «por la prensa». Raquel Ruiz aseguró que se consultaría a la oposición en el momento de disponer el dinero, puesto que era algo muy importante.

Llamazares quedó molesta con la respuesta de la edil, entre otras razones porque la alcaldesa la había animado a que explicase los conceptos técnicos «como ella sabe hacerlo» y la propia Ruiz aludió un par de veces a que, con el tiempo que lleva en la corporación, «ya debería conocer estos conceptos». Incluso la llamó «insolente», recordando que el gobierno carecía de mayoría.

Uso del estadio

El segundo debate fue el uso del estadio Román Suárez Puerta. El portavoz del PSOE, Manuel Campa, defendió el actual contexto, indicando que se aguardaba al informe de los técnicos municipales sobre la liquidación de la primera concesión, ya caducada. A partir de ahí, se fijará una concesión de manera provisional hasta que se convoque un nuevo concurso.

Por su parte, tanto Esther Llamazares como la concejala de Podemos, Sara Retuerto, denunciaron que el Real Avilés comenzaría la Liga «en precario» en unas instalaciones que presentaban un riesgo.

Aunque no se planteó abiertamente en el pleno es de dominio público en el Ayuntamiento que la demora de los técnicos se debe a dos motivos. Por una parte, la carga de trabajo en el último año, donde se suceden licitaciones con fondos europeos que son de gran complejidad. Y, por otra, que no se planteó la liquidación de la concesión con el Real Avilés Industrial hasta que éste no confirmó el fin de sus deudas con las administraciones públicas para evitar perjuicios al club.