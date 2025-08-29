El balance de las fiestas de San Agustín en Avilés: 15 sancionados por tenencia y consumo de drogas La Policía Local identificó a varios menores por beber alcohol en la calle, se requisaron varias armas blancas y hubo dos detenidos por infringir sendas órdenes de alejamiento

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 29 de agosto 2025, 18:04

Las fiestas de San Agustín de Avilés siempre requieren un esfuerzo extra por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se despliegan por Avilés para velar por el bienestar de todo el mundo durante los festejos. El balance policial de la última semana se saldó con varias sanciones y alguna que otra detención, la mayoría de los casos por agresiones, tenencia o consumo de alcohol y estupefacientes.

Así, la Policía Local sancionó a un total de diez personas por tenencia de sustancias estupefacientes, entre ellos varios menores. Además, se sancionó a otras cinco personas por consumo de sustancias estupefacientes en vía pública y tres más por tenencia de armas prohibidas, en su mayoría armas blancas.

Los agentes identificaron y propusieron para sanción a un total de ocho menores de edad por consumo de alcohol en la vía pública. Cabe señalar que sobre estos hechos, además de la propuesta de sanción, el protocolo exige que se informe a la familia y en última instancia también se notifican los hechos a la Fiscalía de Menores.

Asimismo, durante la última semana de las fiestas también hubo varias actuaciones en mateia de Seguridad Ciudadana.

En la calle Juan XXIII se identificó y se propuso para juicio rápido por un delito leve de hurto a un varón de 28 años, vecino de Avilés, por sustraer varios objetos de un establecimiento comercial. También se identificó en la calle de la Muralla a otro avilesino de 27 años por sustraer varios objetos de un establecimiento comercial. Se puede comprobar además que tiene en vigor una orden de detención y personación decreta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés por lo que se procede a su traslado a dependencias policiales.

En la calle José Cueto, se identifica a un varón de 27 años, por portar sustancias estupefacientes, pudiendo comprobar que tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Violencia de género

En la calle Sabino Álvarez Gendín se detuvo por un delito de violencia de género a un varón, vecino de Avilés de 40 años, por agredir a su pareja en la vía pública, siendo estos hechos observados por varios viandantes. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado y la mujer no requirió servicios sanitarios.

En el parque de Ferrera se detuvo a un varón de 41 años por incumplir una orden de alejamiento comunicación de otro varón, que requirió los servicios policiales al manifestar que el detenido lo había amenazado con un arma blanca. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

En la calle Juan XXIII, se detiene a un varón de 35 años vecino de Avilés, por incumplir una orden de alejamiento de su pareja. Los hechos se produjeron en varios establecimientos de hostelería de Avilés, por lo que la mujer solicitó la presencia policial. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.