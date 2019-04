La Policía Local denuncia a trece conductores por alcoholemia en un control de tráfico Varios jóvenes tuvieron que ser atendidos ayer por intoxicación etílica en la plaza de La Merced. / LVA La Comida en la Calle de Avilés se saldó con tres detenidos por agredir a dos policías y cuatro actas a menores por consumo de alcohol y una por marihuana E. FANJUL Avilés Martes, 23 abril 2019, 14:13

El fin de fiesta de ayer en Avilés se saldó con trece conductores denunciados por alcoholemia en un control de detección de alcohol y drogas llevado a cabo por la Policía Local de Avilés esta madrugada. Entre 0.45 y las 3.40 horas de hoy se estableció un punto de verificación de alcohol y drogas frente al número 76 de la avenida de Gijónen la Avenida de Gijón frente al número 76, en el que se realizaron un total cincuenta pruebas.

Como resultado, seis conductores fueron denunciados ante la autoridad judicial por un delito contra la seguridad vial por arrojar una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado. Otros siete conductores fueron denunciados administrativamente por superar la tasa de alcohol permitida de o,25 sin alcanzar los 0,60 miligramos por litro de aire expirado. El servicio de grúa retiró seis vehículos de los conductores que dieron positivo al depósito para su inmovilización.

Además, los agentes municipales sancionaron a un conductor con el permiso de conducción caducado, a conductor denunciado por no haber realizado curso después de haber cumplido una sentencia penal de privación del permiso inferior a dos años, a un vehículo por no llevar el silenciador y a dos 2 pasajeros por no hacer uso del cinturón de seguridad.

Tres detenidos por agredir a dos policías

Durante la celebración de la Comida en la Calle de ayer en Avilés se produjeron varias incidencias que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad. Según los datos aportados por los responsables municipales, a lo largo de la jornada dos personas fueron detenidas en la calle de El Muelle por agredir a un agente de la Policía Local y un tercero fue arrestado en el parque El Muelle por agresión a un miembro de la Policía Nacional.

Además, se registraron cuatro actas a menores por consumo de alcohol y otra por tenencia de marihuana. Por la tarde, varios menores tuvieron que recibir asistencia sanitaria por intoxicación etílica en la plaza de La Merced y en otros puntos del centro de la ciudad. También se produjo la agresión de un menor a otro al que le causó lesiones leves en labio.