«Ahora vamos a por el Gordo» Cristina García, empleada de la administración, con el cartel que anuncia la Bono Loto millonaria premiada el jueves. / MARIETA La administración de Versalles celebró su último premio con un aumento de las ventas C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 29 septiembre 2018, 01:42

Ayer no hubo respiro en la administración de Loterías número 8, en Versalles. Ya lo dice el refranero que no hay dos sin tres y dinero llama dinero. Así que los clientes acudieron en un constante goteo mientras Cristina García y Sandra Iglesias atendían a la prensa entre apuesta y apuesta. El imán que atrajo a decenas de apostantes fueron los casi dos millones de euros con los que resultó agraciada en el sorteo del jueves una Bonoloto sellada el lunes. Y, mientras tanto, la jefa, de vacaciones. «Bueno, de minivacaciones», casi se disculpaba Amelia García al otro lado del teléfono. «Hoy (por ayer) estoy en Lourdes y ayer (por antes de ayer) me costó dormir tras enterarme de que había vuelto a dar un premio», confesaba.

«Fue un notición, pero seguimos esperanzados en dar el Gordo de Navidad. Es un sorteo icónico, en el que juega mucha gente, incluso personas que habitualmente no lo hacen, y te da mucha credibilidad. Mira Doña Manolita, en Madrid, o Sort, en Cataluña. ¿Dan premios importantes el resto del año? Yo no los veo en la prensa, pero la gente hace colas para comprar allí lotería de Navidad y las cámaras ya están apostadas el día del sorteo», reflexionó.

Amelia García, que regenta la administración de la calle Covadonga, desde hace 32 años, reconoció que «aspiro alto», pero porque «los demás, las administraciones que somos humildes en comparación con estas dos no salimos tanto en los medios y aquí estamos dando premios». «Dar dos premios importantes en un mes es muy difícil», valoraba.

Sus empleadas, Cristina y Sandra, comparten las aspiraciones de la jefa. Reconocieron, además, disfrutar casi tanto como el o los agraciados cuando saben que han sellado un boleto ganador. «Le arreglas la vida a alguien y eso es muy importante», afirmó Cristina García.

El premio anterior cayó con una Primitiva del 25 de agosto. El acertantes de seis números se llevo 527.761,11 euros y envió por mensajería un ramo de rosas a la administración. «No sabemos quién es el agraciado, pero nos prestó mucho el detalle», reconocieron.

Desde entonces, las ventas subieron y ayer se dispararon. «Sí, se ha anotado que desde el primer premio ha habido más reservas y más peñas que han venido a comprar», apuntaba Amelia.

Por si el ganador aún no se ha enterado, la combinación de Bonoloto afortunada el jueves fue la integrada por los números 4-20-11-41-30-44 y como complementario, el 46.