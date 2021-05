El PSOE ve «difícil» convertir la Quinta Pedregal en museo, pero no descarta reconocerla 'lugar de memoria' Así lo manifestaron esta mañana en su visita a Avilés la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; y la portavoz socialista en materia de memoria democrática, Lidia Fernández La vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; y la portavoz socialista en materia de memoria democrática, Lidia Fernández, junto a miembros de la Plataforma por los Servicios Públicos de Avilés y Comarca. / Omar antuña A. L. JAMBRINA Avilés Viernes, 28 mayo 2021, 11:16

El Partido Socialista volvió a reconocer esta mañana que los trámites para que la Quinta Pedregal acabe convirtiéndose en el Museo de la Memoria Democrática de Asturias son «difíciles dada la titularidad privada del inmueble». Así lo asumieron en su visita a Avilés la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; y la portavoz socialista en materia de memoria democrática, Lidia Fernández. No obstante, asumen como una opción «viable» que se reconozca como el primer 'lugar de memoria' de la región, una reivindicación por la que pelea desde hace tiempo la Plataforma por los Servicios Públicos de Avilés y Comarca.

«Que se declare la Quinta Pedregal como 'lugar de memoria' es algo que tenemos bastante confirmado y que se hará efectivo en breve, creemos que en cuanto se constituya el Consejo de Memoria Democrática», confirmó Lidia Fernández, esta mañana, a las puertas del inmueble actual propiedad del grupo empresarial Melca.

Por su parte, la vicepresidenta Celia Fernández fue menos optimista sobre el proyecto de traer a Avilés el Museo de la Memoria Democrática de Asturias , aunque no lo descartó. «El problema que vemos con este asunto es que es una propiedad privada con una situación complicada. No es fácil que sea el museo por esa titularidad, pero como avilesina me parece importantisimo que sea reconocido como 'lugar de memoria' porque es donde se cometieron las mayores tropelías durante la Guerra Civil y son muchos los avilesinos que estarian orgullos de que se reconociera lo que realmente pasó, algo que no podemos olvidar», expuso Celia Fernández. «Dónde se ponga el museo es un tema de gobierno, pero que se protega para que no desaparezca es una necesidad».