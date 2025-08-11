El Puerto de Avilés supera los 2,3 millones de toneladas de mercancía movidas en el semestre

Los tráficos portuarios de Avilés arrancan con buen pie y cierran el primer semestre del año con volumen total de 2.316.057 toneladas, ... lo que representa un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se movieron 2.265.826 toneladas, según destacó ayer la Autoridad Portuaria de Avilés. Su director, Ramón Muñoz-Calero destacó esta evolución en el conjunto del sistema portuario español «donde el primer semestre del año se ha cerrado con un descenso del 3,1%». Muñoz-Calero recordó que este resultado se encuentra en línea con las previsiones del plan de empresa de la Autoridad Portuaria.

Además, otro dato destaca la importancia de este comportamiento como es el valor de las mercancías acopiadas en los muelles de la ciudad. Alcanzaron los 1.725 millones de pesetas, especialmente gracias a la importancia que las grandes piezas metalmecánicas y que ya son una parte esencial de la dieta portuaria avilesina junto con los tradicionales graneles y que aportan menos valor añadido.

Este es un dato importante ya que entre los factores de las tarifas portuarias que deben apagar las empresas que utilizan los muelles avilesinos se encuentra el valor de la mercancía y su cantidad. De esta manera, la Autoridad Portuaria encarrila el ejercicio para alcanzar un resultado positivo y, de esa manera, poder seguir financiando su plan de inversiones.

A lo largo del semestre, destaca la actividad de enero, mayo y junio, meses en los que se superaron las 400.000 toneladas movidas en los muelles locales.

Otro dato importante es que el puerto ha servido más para exportar mercancías que para recibirlas, lo que evidencia la mayor presencia internacional de las empresas que utilizan las instalaciones avilesinas. Así, a lo largo de los seis primeros meses del año salieron de lo muelles locales mercancías por valor de 1.115 millones de euros y se recibieron productos por valor de 610 millones.

Tráficos y muelles

En los comportamientos de todos los tipos de tráficos, tan sólo se registra un descenso semestral en los graneles sólidos, del 1,90 por ciento al disminuir de las 1.312.345 toneladas en el primer semestre del pasado año a las 1.287.460 toneladas en idéntico periodo de este año.

La mercancía general crece en 46.666 toneladas desde las 627.865 del primer semestre de 2024 a las 1.287.460 toneladas del primer semestre del presente ejercicio, lo que aporta un aumento porcentual de 7,43 por ciento.

Por su parte, los graneles líquidos también aumentan. Entre enero y junio de 2025 alcanzaron 308.733 toneladas cuando en ese marco temporal de 2024 habían sido 297.991, lo que supone un aumento de, 3,60 por ciento gracias a esas 10.742 toneladas más.

En la distribución por muelles, Raíces y su ampliación se mantiene como el más importante con 153 operativas con un movimiento de 1.027.445 toneladas, el 44,33 por ciento de la actividad portuaria; le sigue el muelle de Valliniello, con 112 atraques, ArcelorMittal (80) y San Juan (68).