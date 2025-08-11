El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acopio de productos siderúrgicos en los muelles de Valliniello. Puertos del Estado

El Puerto de Avilés supera los 2,3 millones de toneladas de mercancía movidas en el semestre

La Autoridad Portuaria registra un incremento anual del 2,2% cuando en el conjunto de puertos del Estado se ha descendido un 3,1%

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:01

Los tráficos portuarios de Avilés arrancan con buen pie y cierran el primer semestre del año con volumen total de 2.316.057 toneladas, ... lo que representa un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se movieron 2.265.826 toneladas, según destacó ayer la Autoridad Portuaria de Avilés. Su director, Ramón Muñoz-Calero destacó esta evolución en el conjunto del sistema portuario español «donde el primer semestre del año se ha cerrado con un descenso del 3,1%». Muñoz-Calero recordó que este resultado se encuentra en línea con las previsiones del plan de empresa de la Autoridad Portuaria.

