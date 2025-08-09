El puerto reduce un 34% las emisiones de gases invernadero La Autoridad Portuaria presenta en la Feria de Muestras el esfuerzo medioambiental que supera los cinco millones de inversión

Imagen de archivo de trabajo de campo realizado por Mavea en la ensenada de Llodero.

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Las vistas de la ensenada de Zeluán o el crucero 'Scenic Eclipse' en el muelle de San Agustín muestran la vertiente medioambiental del puerto de Avilés y que este año protagoniza el estand de la Autoridad Portuaria de Avilés en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

Los principios medioambientales son una constante en la gestión diaria del puerto avilesino y que han permitido que disminuya en un 34% las emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases causantes del efecto invernadero en el trienio 2000-2003 y que permite que la Autoridad Portuaria exhiba el sello Reduzco en dos de sus tres categorías: las que indican que calcula su huella de carbono y la que muestra que lo reduce.

Esto es posible a una inversión 5.098,467 euros para diferentes actuaciones financiadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Unión Europea que permitido inversiones muy variadas. El sello Reduzco también beneficia a las empresas que utilizan las instalaciones portuarias avilesinas.

En el listado de inversiones destacadas en la FIDMA se encuentra desde la construcción de un nuevo depósito para la captación de aguas pluviales, a la mejora de la red eléctrica y climatización de la sede portuaria o completar la línea de ferrocarril en la margen derecha.

La actividad medio ambiental portuaria también incluye el nuevo centro de interpretación de la Naturaleza de Zeluán que gestiona la Asociación Mavea después de haber ganado el concurso público convocado por el puerto avilesino.

A lo largo del pasado año, el centro recibió a mil visitantes, según destaca el puerto avilesino en su estand gijonés. En parte fueron por 73 actividades con colegios de la comarca, fundamentalmente, y también empresas.

De hecho, buena parte del material gráfico del estand se nutre de imágenes captadas por los integrantes de Mavea que reflejan la presencia de las diferentes clases de aves que se refugian o habitan en los espacios naturales que aún perviven en el puerto avilesino.

También se pueden ver diferentes conchas y plumas recogidas por los integrantes de Mavea y que forman parte de la exposición permanente del Centro de Interpretación de la ría de Avilés.