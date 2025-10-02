Las pymes locales analizan el ahorro que generan los planes de sostenibilidad

¿Podría una pyme local lograr un ahorro del 11,11% en su consumo energético gracias a medidas de sostenibilidad medioambiental? La respuesta es sí. ... Y existen casos concretos que ayer conocieron los representantes de quince compañías que se acercaron a la sesión formativa en la Cámara de Comercio de Avilés para conocer las diferentes medidas de apoyo a los programas de sostenibilidad ambiental en las empresas.

José Luis Menéndez, director de desarrollo de negocio en Taxus, despejó miedos al señalar que «todo tipo de pymes puede desarrollar buenas prácticas y avanzar en la sostenibilidad ambiental». Las empresas consultoras, como puede ser su caso, disponen de conocimientos para aplicar programas de mejora medioambiental a los diferentes sectores económicos, si bien es más complejo el trabajo en las micropymes y profesionales autónomos.

En todo caso, subrayó la necesidad de mantener un marco estable de ayudas públicas y de organizaciones como las cámaras de comercio para romper las barreras iniciales que pueden aparecer en las compañías. «Siempre es muy importante hacer una buena comunicación, tanto interna como externa», aseguró Laura Cordero, consultora y responsables de I+D en Taxus.

Entre los casos de éxito, el de una empresa avilesina que redujo en 5.000 euros anuales la factura con una inversión de 45.000

Cordero también citó el caso de la gestión de residuos, donde el reciclaje tiene un mejor tratamiento fiscal de basura que no se puede tratar, lo que también puede suponer un ahorro para las empresas.

Lola Sebastián, responsable de cambio climático en Eqa, destacó la importancia de las diferentes certificaciones para avalar los procesos de eficiencia y mejora ambiental de las empresas, explicando que existen suficientes herramientas para adaptarse a las diferentes necesidades de las pymes. «Existe una necesidad en reducir el consumo de energías fósiles, poder certificar la huella de carbono y sus niveles es un primer paso. Cada vez más empresas empiezan por ahí», aseguró.

Alberto de las Fuentes es el director general de Energigante, la compañía especializada en la reducción de consumos energéticos y emisiones que permitió que una pyme avilesina lograse un ahorro de 5.000 euros anuales tras una inversión en mejora energética de 45.000 euros.

«A esto deberá añadir el ahorro porque reducirá la necesidad de comprar derechos de emisiones de dióxido de carbono al año», explicó. De las Fuentes recordó que, además, este tipo de ahorros se repiten año tras año, ya que las medidas que se aplican se mantienen en funcionamiento.

«Cada vez tenemos más demandas de empresas», comentó, «muchas compañías interesadas en el mercado exterior necesitan reducir la huella de carbono o que sea lo más baja posible. Para el sector agroalimentario, por ejemplo, es una ventaja competitiva en mercados como Alemania», explicó.

Alberto de las Fuentes considera que el tejido empresarial avilesino debe aprovechar el actual momento para avanzar en la economía verde. «La Unión Europea está ofreciendo muchos incentivos e importantes inversiones pueden salir casi gratis para las empresas; más tarde deberán hacerlo porque se lo reclamará el mercado, pero corre el riesgo de que sea tarde y no tenga tiempo para reaccionar».