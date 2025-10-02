El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Lola Sebastián, Alberto de las Fuentes, Aroa Román, Laura Cordero y José Luis Menéndez. PALOMA UCHA

Las pymes locales analizan el ahorro que generan los planes de sostenibilidad

Una jornada organizada por la Cámara de Comercio permite a quince empresas conocer casos prácticos con rebajas en el gasto energético del 11%

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

¿Podría una pyme local lograr un ahorro del 11,11% en su consumo energético gracias a medidas de sostenibilidad medioambiental? La respuesta es sí. ... Y existen casos concretos que ayer conocieron los representantes de quince compañías que se acercaron a la sesión formativa en la Cámara de Comercio de Avilés para conocer las diferentes medidas de apoyo a los programas de sostenibilidad ambiental en las empresas.

