Ramoncín y Barón Rojo encabezan el cartel de La Mar de Ruido
El festival será el 17, 18 y 19 de agosto y esta edición bate récord de grupos participantes
MARINA MARTÍN AVILÉS
Lunes, 30 julio 2018, 12:14

El festival La Mar de Ruido llega este año a su XIV edición congregando en el parque del Muelle a más grupos que nunca, encabezados por Barón Rojo y Ramoncín. Comenzará el viernes 17 de agosto y durante tres días, a partir de las nueve de la noche y hasta la madrugada, La Mar de Ruido animará de forma gratuita la noche avilesina.

El viernes 17 el festival contará con las actuaciones de Ramoncín, Los Vinagres, Semilla Negra y Moonchine XXX. El sábado 18 será el día fuerte con John Coghlan's (ex batería de Status Quo), Barón Rojo, Santabárbara y Zona Oscura. El domingo 19 La Mar de Ruido se despedirá con los grupos Jenny and The Mexicats, Bisonte, Broken Roads y Tejedor.

Este verano se consolidan los tres días de actuaciones, recuperados el verano pasado tras algunos años teniendo que reducirse sólo a dos. Además, esta edición no sólo contará con más grupos que nunca, sino que habrá una marcada presencia avilesina con los grupos locales Bisonte, Moonshine XXX, Zona Oscura, Broken Roads y Semilla Negra (banda tributo a Radio Futura)