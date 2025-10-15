La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Avilés supondrá una inversión de 9 millones de euros

La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello supondrá una inversión que ronda los 9 millones de euros y se espera adjudicar ... el proyecto base el año que viene. Así lo confirmó este miércoles el coronel Javier Puerta, jefe del Instituto Armado en Asturias, que le presentó los detalles del proyecto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

Como ya adelantó este periódico, el proyecto consistirá en la demolición de cuatro de los seis edificios que forman parte del cuartel. También se van a rehabilitar las otras dos edificaciones y se van a construir unas dependencias oficiales nuevas. «Hay que dejar claro que ahora mismo no es obligatoria ni se va a obligar a nadie a desalojar el cuartel porque, aunque presenta unas deficiencias, estamos haciendo un seguimiento de las mismas y en el caso en el caso en que notemos que van a más y que puede peligrar la seguridad o bien de los residentes o de la persona que trabaja o de la población civil que va a hacer alguna gestión al cuartel, entonces sí habría que desalojar el cuartel, pero por ahora no es necesario en principio hasta que comiencen las obras», señaló el coronel Javier Puerta.

Asimismo, en la visita de este miércoles a Avilés el jefe del Instituto Armado en Asturias informó que una vez que comiencen las obras se buscará una solución habitacional para las familias de los guardias civiles que viven en el cuartel de Bustiello. En concreto se reubicarán en viviendas que la Guardia Civil tiene en las dependencias de Luanco, Piedras Blancas, Llanera y Soto del Barco.