La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibió este miércoles al coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Puerta, jefe del Instituto Armado en Asturias, que le presentó la actuación a abordar en las viviendas del cuartel de la Guardia Civil en Bustiello. LVA

La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Avilés supondrá una inversión de 9 millones de euros

Las treinta familias que viven en el acuartelamiento de Bustiello serán reubicadas en Luanco, Piedras Blancas, Llanera y Soto del Barco en lo que duren los trabajos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:20

La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello supondrá una inversión que ronda los 9 millones de euros y se espera adjudicar ... el proyecto base el año que viene. Así lo confirmó este miércoles el coronel Javier Puerta, jefe del Instituto Armado en Asturias, que le presentó los detalles del proyecto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

