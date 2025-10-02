El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fachada de uno de los bloques con protector para que los desprendimientos no caigan a la acera. PALOMA UCHA

La comandancia de Asturias compromete la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello

Está tramitándose un expediente para la redacción del proyecto y se incluirá en el nuevo plan de infraestructuras de seguridad del Estado

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello es una prioridad para la institución. Eso es lo que ayer transmitió a las familias ... residentes la jefatura de la comandancia de Asturias, que mantuvo una reunión con ellas para informarles que se está trabajando para que el proyecto sea incluido en el nuevo plan de infraestructuras para la seguridad del Estado. El último en marcha tenía previsto invertir 600 millones en cuarteles y comisarías de toda España y finaliza este mismo año.

