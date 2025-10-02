La comandancia de Asturias compromete la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello

La reforma del cuartel de la Guardia Civil de Bustiello es una prioridad para la institución. Eso es lo que ayer transmitió a las familias ... residentes la jefatura de la comandancia de Asturias, que mantuvo una reunión con ellas para informarles que se está trabajando para que el proyecto sea incluido en el nuevo plan de infraestructuras para la seguridad del Estado. El último en marcha tenía previsto invertir 600 millones en cuarteles y comisarías de toda España y finaliza este mismo año.

Lo que no se pudo comprometer fue una fecha para las obras. De momento, según explicaron después desde la comandancia asturiana, «se está llevando a cabo la tramitación anticipada del expediente para la contratación de la redacción de un proyecto básico y de ejecución de las obras». Se prevé la construcción de unas nuevas dependencias oficiales y la rehabilitación de dos de los bloques, lo que daría cabida a 32 viviendas.

En la reunión no se puso fecha para ejecutar esta obra largamente demandada por los guardias dadas las malas condiciones de los edificios después de años sin inversiones de envergadura. De hecho, la propia comandancia es consciente de ese mal estado y aseguró que «con motivo de las patologías que presenta el acuartelamiento, se viene haciendo un seguimiento de su estado por si hay que adoptar algún tipo de medida de seguridad o, incluso, proceder al desalojo».

Se prevé construir unas nuevas dependencias oficiales y la rehabilitación de dos de los bloques que albergarían 32 viviendas

Ante los residentes en Bustiello mantuvo que lo fundamental es «primar la seguridad de los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil, sus familias y los ciudadanos que acuden a efectuar cualquier trámite en estas instalaciones».

En la reunión celebrada ayer también se avanzó que las obras que se tendrán que llevar a cabo obligarán, previsiblemente, a desalojar las dependencias de Bustiello. De hecho, según se explicó, la comandancia asturiana ya trabaja en «un plan de contingencia que contempla, entre otros extremos, una serie de medidas para realojar a las familias que actualmente tienen adjudicada una vivienda en Bustiello cuando tengan que desalojarla». En concreto, se utilizarán acuartelamientos próximos a Avilés para «ofrecer una solución habitacional mientras duren las obras de rehabilitación».

No obstante, se insistió en que de momento, a no ser que las citadas «patologías» de los edificios aconsejen su desalojo, no hay fecha prevista para el mismo ya que todavía se trabaja en la redacción del proyecto y después tendrá que incluirse en el citado plan estatal para disponer de financiación para ejecutar las obras. En todo caso, en la reunión de ayer se comprometió mantener informados a los agentes en todo momento de la evolución del proyecto, y en el momento en el que se pueda concretar fechas para el inicio de las obras la comandancia volverá a informar.

Desde 1972

El Partido Popular ya denunció hace tres años el mal estado de un cuartel construido en 1972 y sin reformas importantes en estos años. Entonces ya se señalaba la corrosión de balcones y ventanas, los desprendimientos de las fachadas, el cableado que cruza entre los edificios, desconchones en las paredes y un estado ruinoso de las puertas. Por todo ello, reclamó a través de una moción en el Pleno la intervención en los edificios y el equipo de gobierno anunciaba que el Ministerio de Interior tenía previstas obras, sin que esto se haya cumplido hasta el momento por lo que los desperfectos siguen aumentando.

La Guardia Civil se desplegó en Avilés en 1844 y desde entonces ocupó distintos emplazamientos hasta llegar al de Bustiello que se asienta sobre una finca de aproximadamente 10.300 metros cuadrados.