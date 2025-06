Abel Cáceres, antes de protagonizar el Rito del Beso junto a Mihaela Olteanu: «Ojalá no sea el último, pero la sensación es esa»

Santy Menor Avilés Lunes, 9 de junio 2025, 19:03 Comenta Compartir

Con una mezcla de sentimientos. Así se presenta el Rito del Beso, una de las principales atracciones cada año de las Fiestas de El Puchero, mañana 10 de junio al mediodía frente a la Ermita de La Luz. Para no faltar con la tradición, se han animado al reto Abel Cáceres, secretario durante diez años de la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre y todavía colaborador, y su prometida Mihaela Olteanu, con la que contraerá matrimonio el próximo día veinte de este mes. Pero lo harán, sobre todo él, con una sensación agridulce. «Tiene toda la pinta de que podría ser el último».

Consiga batir el récord o no, algo que está difícil teniendo en cuenta que Sonia Castrillón y Daniel González se besaron 155 veces en las fiestas de 2018, después de que el puchero se rompiese contra el suelo en otros tantos trocitos; Abel Cáceres ha mantenido el acuerdo al que llegó hace unos meses con la actual presidenta de la Asociación de Vecinos El Marapico, Patricia Leyva. «Es buena amiga mía, lleva tiempo queriendo dejar el cargo y le dije que tenía que esperar a que participase yo en el Rito», sonríe.

Y Abel, vecino de Villalegre, afronta con ilusión el acto junto a su pareja, Mihaela, que vive y trabaja en Gijón. «Nos conocimos hace tres años, también en unas fiestas de El Puchero», recuerda. Y el próximo día 20 se casarán en el Ayuntamiento de Avilés, él con 49 años y ella con 46. «Colaboro en todo lo que puedo con la Asociación, que ahora mismo solo forman cuatro personas, y con las fiestas. Esta tarde me toca ayudar a las señoras a batir el queso para los pucheros».

«Mientras que en barrios como Versalles, La Luz o Llaranes la gente joven aporta mucho, aquí no se acaban de enganchar»

Pero en las palabras de Abel Cáceres también se destila un punto de nostalgia y tristeza, pues el futuro no parece demasiado halagüeño para las fiestas de Villalegre. «Es verdad que el día de la comida en la calle se respira un gran ambiente, pero a la gente lo que le gusta es venir a la fiesta y disfrutar de ella, pero no prepararla ni organizarla. Aunque aquí hemos ganado habitantes y hay bastante gente joven, no se percibe ni de lejos lo que se puede ver aquí al lado en barrios como Llaranes, La Luz, Versalles, La Carriona... Hace falta mucho más apoyo a la Asociación».

Por tanto, cuando Patricia Leyva abandone el cargo de presidencia, el vacío podría ser definitivo. «Ahora mismo, siendo sincero, creo que el año que viene no habrá ni fiestas ni Rito del Beso. Ojalá me equivoque. Yo empecé en esto con treinta y pocos años y creo que hay gente capacitada en el barrio para tomar las riendas de la Asociación o ayudar, pero veo pocos movimientos». En todo caso, eso será el futuro. A Abel y Mihaela les toca hoy disfrutar del Rito del Beso.

