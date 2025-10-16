Arquitectos internacionales para el salón Hogar Sostenible

Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Avilés, Santander y Girona fueron las ciudades elegidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como ... destino piloto para la ejecución del Plan de Acción en Sostenibilidad y Legado MICE, referido al segmento de los congresos y eventos profesionales, enmarcado dentro del Proyecto Experiencias de la FEMP elaborado a través del Spain Convention Bureau.

El pasado gris de la ciudad está tornando a verde en los últimos tiempos y, fruto de ello, salones como el de Hogar Sostenible, que regresa mañana al Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, gana en pujanza después de los 4.000 visitantes recibidos en la primera edición, en la que mostró los diseños y materiales más vanguardistas del momento.

El evento fue presentado en la sala de prensa de la Cámara de Comercio de Avilés por Mónica Blanco, vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara; Raquel Ruiz, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés; y Sergio Baragaño, comisario del congreso de arquitectura sostenible del Principado, ArquitecturAS,

Esta segunda edición, según Baragaño, será «más complicada que la primera, porque al final lo que garantiza es que hay una apuesta y que se siga apostando por el diseño en la ciudad». El arquitecto avilesino agradeció «al Ayuntamiento, a la Cámara, a Caja Rural y a Casa Decor» el apoyo al evento y, a nivel personal, «el que hayan confiado en mí para comisariar el congreso ArquitecturAS».

En ese sentido, «hemos conseguido juntar un cartel de arquitectos de reconocido prestigio internacional, tratando de atraer al mundo del diseño a Avilés bajo el paraguas de hogar sostenible. Este año habrá estudios de Portugal, Colombia, Italia, con un trabajo importante en Emiratos, y por supuesto de España y de Asturias», adelanta. Hoy, en el Centro Niemeyer, habrá una reunión de trabajo con rueda de prensa previa al salón a la que únicamente podrán acceder los medios de comunicación.

La acción comenzará para el público el viernes, con el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena dividido en cuatro zonas: área de exposición, área de jornadas técnicas, zona de start-up y coworking y B2B. Además, habrá talleres tanto el viernes, como sábado y domingo, y la presentación institucional está prevista para el sábado a las 12 horas.

Mónica Blanco destacó que «el salón ha ganado en carácter internacional y un mayor interés del sector por los conocimientos que se van a intercambiar». El objetivo es «reunir a profesionales, administraciones y visitantes interesados en las últimas tendencias en la creación y adaptación de espacios y ambientes sostenibles». En esa línea, Raquel Ruiz añadió que «Avilés es una ciudad viva e innovadora que ha hecho de la sostenibilidad una marca».