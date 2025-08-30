El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Juan Hernández Deniz posa al lado de la Virgen de Lourdes. Mario Rojas

José Juan Hernández Deniz

Nuevo párroco de San Nicolás de Bari de Avilés
«En San Nicolás he visto un trabajo muy positivo y también dificultades»

«Lo más importante de la parroquia son sus personas, pero tampoco debemos olvidar su patrimonio y su historia»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:27

Dentro de una semana, en la misa de las 12.30 horas que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre, el sacerdote José Juan ... Hernández Deniz (Santa Cruz de Tenerife, 1958) tomará posesión de la parroquia de San Nicolás de Bari, un nuevo reto en su vida sacerdotal sobre el que conversa con LA VOZ.

