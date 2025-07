José Juan Hernández Deniz será el nuevo párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés

Eran esperados y hoy, por fin, el Arzobispado de Oviedo ha hecho públicos los nombramientos en las diferentes diócesis. Había cierta ansiedad por saber ... quién sustituiría a Alfonso López al frente de la parroquia de San Nicolás y, tras el anuncio, ha vuelto la tranquilidad y la confianza porque el trabajo y el trato de José Juan Hernández Deniz en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre ha cumplido todas las expectativas.

Juan José Hernández Deniz no ha parado este lunes de responder mensajes y llamadas. Su teléfono móvil echa humo, lo que le da una idea de lo que representa ponerse al frente de San Nicolás de Bari. Él hacía repaso en voz alta:«El colegio, las cofradías, que mayoritariamente están en San Nicolás, los grupos de jóvenes, la catequesis, la Adoración Nocturna..., y, como se dice ahora, es una parroquia que 'pita mucho'. Posiblemente sea la más dinámica de la diócesis».

Aunque se le había comunicado el traslado a finales de junio, este lunes ha vivido su comunicación pública con el «corazón roto y dividido» porque en Villalegre y La Luz «la gente es muy maja, muy abierta y nunca he tenido conflicto alguno. ¡Pero solo llevaba tres años! Ahora me toca otra mudanza», comenta con humor. Todavía no sabe cuándo se hará efectivo el traslado, pero él calcula que será después del Día de Covadonga, el 8 de septiembre.

Canario de nacimiento (Santa Cruz de Tenerife, 1958), Hernández Deniz estudió en el Seminario de La Laguna y después se licenció en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Fue ordenado sacerdote en Astorga, donde estuvo diez años, y luego fue a Ponferrada. A la diócesis de Oviedo llegó con Carlos Osoro. Primero a la 'Iglesiona', luego a Ventanielles, fue el párroco de Viesques nueve años y canónigo penitenciario en Covadonga otros seis.

Le sustituirá Sergio Andrés Santa Redón. Por su parte, Miguel Elías Alderete Garrido llega a Llaranes en sustitución de Alfredo de Diego, que se va a Siero.