«Solo soy un eslabón más en la cadena de una parroquia viva y joven» San Nicolás de Bari recibe con aplausos a un emocionado José Juan Hernández Deniz, que este domingo ha tomado posesión de su nuevo ministerio pastoral

Todavía no ha completado el traslado a su nueva residencia en la iglesia de San Nicolás de Bari, pero José Juan Hernández Deniz ya se siente como en casa. En realidad, el nuevo párroco comenzó a sentirse así desde que se supo que reemplazaría a Alfonso López. Fue hacerse público y «no parar de recibir palabras y gestos de cariño». Hoy era el día de mostrarlos en público y la comunidad religiosa de San Nicolás de Bari abrazó y aplaudió a un sacerdote al que hubo que arropar cuando, durante la homilía, se le quebró la voz y tuvo que dejar de hablar por la emoción. Fue justo antes de poner su ministerio bajo la intercesión de la Virgen de La Luz, patrona de Avilés y Comarca, de San Agustín, el patrono de la villa, y de San Nicolás.

Un aplauso reconfortante para un párroco que se ganó el corazón de la feligresía con una homilía en la que se mostró humilde, cercano y dispuesto a trabajar como sus predecesores «para que otros reciban el fruto» porque, al fin y al cabo, «no soy más que otro eslabón en la cadena de una parroquia rica en historia y, al mismo tiempo, viva y joven».

Se confesó Hernández Deniz «orgulloso de venir a esta Villa del Adelantado de don Pedro Menéndez» y también de Rui Pérez, de Carreño Miranda y de Bances Candamo. «Esta villa en la que la fe se ha hecho cultura» como se puede ver en la Semana Santa, en las Fiestas de El Bollo o en las de San Agustín.

Insistió en «trabajar juntos para seguir haciendo de nuestra parroquia una iglesia alegre y misionera, una iglesia en la que brille la caridad como el tesoro más valioso», lo que pasa por Cáritas, la catequesis y las cofradías. Pidió paciencia y misericordia para ser buen pastor y también la colaboración de la feligresía para lograrlo.

«Bienvenido, don José Juan, esta es su casa», se dirigió a él Nicolás García, en representación de toda la comunidad parroquial, que de nuevo brindó otro caluroso aplauso que el párroco agradeció llevándose la mano al corazón.

El templo estaba a rebosar y la ceremonia, que incluyó el nombramiento, duró una hora y cuarto. Precedidos por la cruz portada por el sacristán, José Juan Hernández Deniz recorrió el pasillo central de la iglesia acompañado por el arcipreste de Avilés, José Manuel Viña Gómez y por detrás del capellán de la Cofradía de San Juan Evangelista, Ángel Vilaboa, por Chema, de los Salesianos Santo Ángel y por Luis López, de San Antonio de Padua.

Se comenzó con la lectura del nombramiento firmado el pasado 3 de septiembre por el obispo y, tras profesar su credo y rubricarlo, Hernández Deniz pudo sentarse en la sede y recibir las llaves del templo. Igualmente con la pila bautismal (aunque no se desplazaron por lejanía), con el confesionario y, tras la comunión, con el sagrario.

Al término del oficio, decenas de fieles quisieron felicitar al nuevo párroco.

