Sorpresa en el comité de empresa de Fertiberia en Avilés ante el anuncio del despido del 10% de la plantilla en España

El comité de empresa de Fertiberia en Avilés ha recibido con sorpresa el anuncio que esta mañana ha transmitido la dirección de la ... empresa sobre el inicio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá la salida del diez por ciento de la plantilla en el conjunto de España. El próximo 26 de mayo, lunes, comenzarán las negociaciones sin que, de momento, se conozca cómo afectará a las diferentes fábricas distribuidas en España. En la actualidad, Fertiberia ronda los 700 empleos directos, lo que supondría la salida de 70 personas de la compañía.

«Era algo que no esperábamos», ha declarado Juan Muñiz, de CSIF, presidente del comité de empresa de Avilés, «llevamos un tiempo hablando de nuevas inversiones y proyectos, y no se planteaba una medida de este tipo«. Según explicó el lider sindical, esta mañana los sindicatos fueron convocados, fijándose el inicio del calendario de negociaciones para el próximo 26 de mayo. »Tan sólo han comentado que la empresa se encuentra en pérdidas y que los ajustes son necesarios para avanzar en los proyectos de innovación«, aseguró Muñiz.

La dirección ha avanzado que el ajuste del diez por ciento de la plantilla afectará a todos los centros del grupo, aunque no será de la misma manera. Tampoco ha desvelado datos sobre los perfiles profesionales afectados. Hasta que no comience la negociación no se conocerán más datos.

Plantilla rejuvenecida

En los últimos años, Fertiberia vivió un proceso de salidas no traumáticas con contratos relevo que provocó un rejuvenecimiento de la plantilla. «En el caso de Avilés, los mayores son personas de 1971, 72. Sólo hay un compañero de 59 años, pero es un caso excepcional. En el resto de las fábricas, la situación es similar», explicó Juan Muñiz.

La negociación del despido colectivo se produce, además, cuando la compañía se encuentra en plena negociación del convenio colectivo, proceso que se inició el pasado febrero. De hecho, cuando los sindicatos fueron convocados esta mañana confían en que se iba a abordar aspectos de ese diálogo.

Desde CSIF se rechazó cualquier despido de la plantilla, al igual que SOMA-FITAG-UGT y CC OO, sindicatos también presentes en el comité de empresa de Avilés.